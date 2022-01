Se viraliza video de médicos bailando tras compleja cirugía

El doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria, informó a Última Hora, que la cirugía consistió en una mioma enorme que se quitó de una funcionaria de salud.

Dijo que es un quiste que provoca grandes hemorragias en las mujeres y que los trabajadores de blanco estaban festejando.

"Este fue un golazo"

Mencionó que el video se pasó en un grupo de trabajo de ginecología de los funcionarios del Hospital Distrital de Hernandarias, pero se filtró y empezó a circular en todas las redes sociales.

Aclaró que la celebración fue por el éxito de la cirugía y no durante el procedimiento, como muchos están diciendo en las redes sociales.

"Particularmente no me parece nada malo, hasta en el fútbol se celebra cuando se convierte un gol y este fue un golazo porque fue una exitosa y compleja cirugía, en donde no se expone ni la integridad ni la intimidad ni siquiera la imagen de la paciente", expresó el doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria.

El video corresponde a una cirugía realizada la semana pasada y este miércoles en horas de la tarde fue viralizada en las redes sociales.