"Se encapricharon con ella por su activismo social", dice mamá de Vivi

Ante esa situación, su madre decidió instalarse, junto a otros estudiantes, en una carpa de la resistencia frente a la sede de la Comisaría 12 de Trinidad, donde encarcelaron a su hija, quien es también representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

En comunicación con Última Hora, Viviana Meza manifestó que este lunes la Justicia se debe expedir sobre la prisión domiciliaria de la dirigente universitaria, ya que el viernes se revocó la prisión preventiva para los otros dos procesados.

El Tribunal de Apelación Penal, de Primera Sala, revocó la semana pasada la decisión de la jueza de Garantías Hilda Benítez Vallejo, quien había dispuesto la prisión preventiva de Pedro Areco y Luis Trinidad. Ambos se beneficiaron con el arresto domiciliario.

La mujer sostuvo que su hija debe recibir la misma medida que los otros y agregó que en el caso de la joven presentaron chicanas para prolongar su prisión. "A Vivi se le retuvo más porque supuestamente se perdieron documentos", alegó.

"Estamos aguardando eso con mucho nervios (...). Ella está muy nerviosa, hoy le llevé su desayuno y está igualita que yo", comentó. Agregó que se encapricharon con ella por su activismo en causas sociales y estudiantiles.

Meza mencionó que vivió mucha angustia la semana pasada, cuando quisieron trasladar a su hija a la cárcel de Encarnación. "Yo no sé cómo estoy todavía parada, yo tuve que dejar mi casa, pero no voy a dejarle ni un rato", aseguró.

La madre de la universitaria procesada subrayó que es una situación injusta y que las autoridades pertinentes se tienen que enfocar en buscar a los criminales y no a chicos universitarios que trabajan por la ciudadanía, resaltando que ninguno de ellos es "patotero".

También afirmó que su hija no tuvo participación en la quema de la ANR. "No estoy de acuerdo con la quema, pero puedo asegurar que ellos no fueron. Esperamos la libertad de Vivi hoy, ni un día más, y que toda la ciudadanía se una porque esto es una persecución", afirmó.

Carpa de la resistencia

Jóvenes universitarios y otras personas instalaron una carpa de la resistencia frente a la Comisaría 12ª de Mujeres reclamando la libertad de Vivian Genes, imputada por la quema de Colorado Róga.

Vivian Genes se entregó a la Justicia tras la orden de detención emitida en su contra y denunció en un video que su familia fue criminalizada por la ANR.

En su caso, el Tribunal de Apelación todavía no sacó una resolución que determine si seguirá con prisión preventiva o no. Su apelación sigue en trámite y además cuenta con orden de remisión al Buen Pastor o a otro centro penitenciario del país.

La dirigente estudiantil amenazó con iniciar una huelga de hambre si el Tribunal de Apelación no resolvía lo antes posible su libertad.

El Ministerio Público ordenó la detención e imputación de los jóvenes el 19 de marzo por los supuestos hechos de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Todos estuvieron presentes en la última manifestación ciudadana contra el Gobierno de Mario Abdo Benítez que terminó con disturbios y enfrentamientos. La quema del local del Partido Colorado se produjo esa misma noche.