Se completa equipo de trabajo para negociar Tratado de Itaipú

En representación al Ministerio de Obras Públicas, Arnoldo Wiens completa la lista del equipo que se encargará de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Mediante la Resolución 74, el MOPC designó a los miembros de los grupos de trabajo que formarán parte de la cartera en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú , el cual estará encabezado por el propio ministro, Arnoldo Wiens . Como miembro alterno del equipo aparece el viceministro de Minas y Energía, Carlos Zaldívar.

Asimismo, a través de la Resolución 75, Zaldívar fue designado como líder del equipo de trabajo comercial. Por su parte, el director de Recursos Energéticos Primarios, Felipe Mitjans, se encargará de dirigir al grupo de trabajo técnico.

La coordinadora de Relaciones Internacionales, Gilda Arrellaga, tendrá a su cargo al grupo de trabajo económico, mientras que la asesora jurídica y legal, Lorena Balbuena, presidirá el grupo de trabajo jurídico.

De esta manera, el equipo negociador del Tratado de Itaipú quedó conformado de la siguiente manera: Luis Villordo (ANDE), Héctor Richer (Gabinete Civil de la Presidencia), Antonio Rivas (Cancillería) y Arnoldo Wiens (MOPC).

El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) manifestó su rechazo a la designación de Héctor Richer por su participación en la firma del acta bilateral sobre compra de potencia.

El Gobierno actual se vio obligado a definir el equipo de trabajo en el marco de la renegociación en Itaipú, que podría beneficiar al país con el aumento de royalties, cesión de energía o la venta de energía paraguaya en el mercado brasileño o a terceros.

Esto, luego de una crisis política por un acuerdo bilateral para la compra de potencia de la Itaipú que suponía un sobrecosto de USD 250 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), según argumentos técnicos.

Las principales autoridades involucradas en el caso tuvieron que renunciar y algunos son investigados por la Justicia.

Gross Brown, asesor especial

Por otra parte, Itaipú anunció este lunes, por determinación del director de la entidad, la incorporación del abogado Jorge Gross Brown a su equipo de asesores especiales.

Gross Brown es máster en Administración Pública por Harvard University, Kennedy School of Govermment. Máster en Derecho por New York University, School of Law. Abogado por la Universidad Católica de Asunción, y licenciado en Ciencias Políticas por Washington College, Maryland.