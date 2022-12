Foto: Monumental 1080 AM.

Peña señaló que fue muy crítico a lo largo de estos cuatro años y medio del gobierno de Abdo Benítez. En ese sentido, mencionó que, si bien no tuvo problema en acompañar algunas medidas, también respudió la corrupción imperante.

“Sería muy cínico al decir que no tenemos un problema de inflación, de política fiscal, de corrupción”, remarcó Peña en una entrevista con radio Monumental 1080 AM.

Santiago Peña recordó que cuando perdió en las internas del 2017 le llamó a Mario Abdo Benítez a felicitarle, pero que en esta ocasión el mandatario no hizo lo mismo.

Wiens rechaza Vicepresdencia Segunda de la ANR

Incluso contó que llamó a su rival, Arnoldo Wiens, para pedirle que acepte la Vicepresidencia Segunda del Partido Colorado y trabajar juntos, pero este rechazó el ofrecimiento.

Lea más: Arnoldo Wiens rechaza oferta de HC para la vice 2ª de la ANR

“Él (Mario Abdo) tiene que decir realmente cuál va a ser su rol político. La noche que perdí le llamé a él y le apoyamos sin ningún condicionamiento y él ganó gracias a la unidad del Partido Colorado, porque él no pudo sumar votos por fuera del Partido Colorado", agregó sobre el actual titular del Ejecutivo.

También agregó que desde Honor Colorado no le pidieron ningún espacio dentro de su Gabinete. "Nosotros marcamos una diferencia muy fuerte desde que el asumió y él también se encargó de marcar esa diferencia”, sostuvo Peña.

De igual manera, manifestó que Abdo Benítez debe decidir si va a trabajar o no por la candidatura de la ANR o si "sobre sus hombros va a pesar la traición al Partido Colorado".

En otro momento, señaló que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, lo llamó y se puso a disposición sin condicionamientos.

Le puede interesar: Oficialismo analiza derrota y espera que HC dé señales para la unidad

“Ese llamado de él no tiene que implicar que yo voy a tener una crítica positiva sobre él”, aseveró Peña.

Mario Abdo "no es confiable"

Santigo Peña incluso se animó a decir que el presidente Mario Abdo Benítez no es confiable y cree que los votos que consiguió fueron coyunturales y no de liderazgo.

Entre otras cosas, afirmó que el jefe de Estado "es una persona egoísta, rencorosa y que cree que está por encima del Partido Colorado". Por eso, dijo que cometió muchos errores políticos. “Él no es más importante que el partido”, sostuvo.

El presidenciable indicó que cuando terminaron las elecciones municipales aún pensaban en tener un candidato de consenso entre ambos movimientos y que Abdo Benítez incluso había estado de acuerdo, pero con la condición de que Santiago Peña no sea el candidato.

Entérese más: Peña y Alegre ganan en internas y se enfrentarán en las generales

No piensa llamarle a Mario Abdo



Santiago Peña aseguró que no piensa llamarle a Mario Abdo Benítez porque no cumplió con él.

“En estas elecciones me hubiese encantado que me llame. Hoy no veo la necesidad de tener que llamarlo a Abdo. Él tiene una responsabilidad política como presidente, cuál va a ser su actitud”, expresó.

Sobre las críticas de ser el "secretario del ex presidente, Horacio Cartes", y la posible subordinación en caso de ser presidente, rechazó categóricamente y dijo que es parte de un proyecto político y que necesita un sustento político.

"Y quien más que el nuevo presidente del Partido Colorado para garantizarlo", expresó. En ese sentido, insinuó que Horacio Cartes tiene un liderazgo fuerte orientado a resultados.

Con relación al crecimiento en la cantidad de votos respecto a las elecciones anteriores en las que perdió ante Abdo Benítez, cree que fue el tiempo el que sacó a relucir lo que es y que cinco años atrás era más difícil por el poco conocimiento que tenía.

“Horacio fue una figura importante para la elección de Pedro Alliana, pero sigue siendo presidente del Partido Colorado desde hace siete años y eso es mérito de él”, fundamentó. Peña reconoció que jamás hubiese llegado si Horacio Cartes no se hubiese jugado con una persona como él hace cinco años.