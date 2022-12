Peña y Alegre ganan en internas y se enfrentarán en las generales

La dupla Santiago Peña-Pedro Alliana se enfrentará a la de Efraín Alegre-Soledad Núñez el 30 de abril del 2023 para ver quién se queda con la titularidad del Poder Ejecutivo por el periodo 2023-2028.

La interna colorada contó con una amplia participación, así como con un gran despliegue de los operadores del cartismo y el oficialismo, mientras que en la Concertación Por un Nuevo Paraguay, que logró por primera vez el uso del padrón abierto para una interna, la participación fue baja en relación con el número de electores habilitados.

Santiago Peña ganó con un total de más de 90 mil votos de diferencia, mientras que Efraín Alegre obtuvo la victoria con más de 200 mil votos de diferencia. La participación en la ANR fue del 45,88% y en la Concertación de 12,29%.

La interna colorada estuvo marcada por los ataques entre ambos sectores, además de las calificaciones del Gobierno de los EEUU a candidatos de los dos grupos. Sin embargo, los discursos dados al finalizar la jornada de ayer prometen el abrazo republicano entre los oficialistas y los cartistas.

Mientras tanto, en las filas de la Concertación ya se plantea un diálogo con los demás candidatos opositores a la presidencia de la República, de manera a fortalecer la figura de Alegre para el 2023.

LOS NÚMEROS EN LA ANR. Según datos del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con el 99,77% de las mesas procesadas, la dupla Santi Peña-Pedro Alliana logró 617.657 votos (51,60% del total), mientras que la dupla Arnoldo Wiens-Juanma Brunetti obtuvo 525.039 votos (43,86% del total).

La diferencia entre la dupla presidencial cartista y la dupla presidencial del oficialismo colorado fue de un total de 92.618 votos a favor de los primeros. Los votos en blanco fueron 37.640 y los nulos 4.434.

Bastante atrás figuran las demás duplas presidenciables coloradas, Hisashi Kawano-Mario Ramón Segovia Frutos con 5.973 votos (0,50% de los votos), y Adriel Aquino-Nicanor Benítez con 5.824 votos (0,49%).

Votaron casi un millón doscientos mil colorados en las internas de este domingo.

RESULTADO INTERNAS 2022 ANR PRESIDENCIALES.png

CIFRAS EN CONCERTACIÓN. Con el 99,82% de las mesas escrutadas en la Concertación, la dupla Efraín Alegre-Soledad Núñez obtuvo un total de 348.601 (59,27% del total).

En segundo lugar en votos, la dupla liberal Hugo Fleitas - Bruno Balmelli obtuvo 100.274 votos (17,05% del total), mientras que la otra chapa liberal Martín Burt-Luz Borja logró 74.466 votos (12,66% del total).

La dupla patriaqueridista Sebastián Villarejo-Patricia Dos Santos consiguió 27.678 votos (4,71% del total), mientras que los candidatos de Siglo 21 Herminio Ruiz Díaz Rivas-Felipe José Fernández Benítez tuvieron 5.035 votos (0,86% del total).

Por último, la chapa de la democracia cristiana, conformada por Hugo Portillo y Edith Ortiz Gullón, logró 4.535 votos (0,77% del total). Votaron en las internas de la Concertación casi 600 mil personas.

RESULTAD INTERNAS 2022 CONCERTACION PRESIDENCIALES.png

OTRAS CANDIDATURAS. Entre los demás grupos independientes que oficializaron sus candidaturas a la presidencia de la República se encuentra el movimiento Nueva República con la chapa Euclides Acevedo y Jorge Querey.

También está el Partido de la Juventud, que propone como candidato a presidente a José Luis Chilavert y a vicepresidenta a Sofía Clara Scheid.

El Partido Cruzada Nacional oficializó la candidatura de Paraguayo Cubas a presidente de la República, y la de Stilber Valdez como vicepresidente. El Partido Nacional de la Gente 30 A confirmó su chapa presidencial para el 2023 con Prudencio Burgos y Pabla Duré.

El Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) oficializó a sus candidatos al Poder Ejecutivo Jorge Gómez y Noe Núñez. El Partido Nacional Unámonos propone para el 2023 a Luis Talavera Alegre y Celso Álvarez Amarilla como dupla presidencial.

Por último, otros candidatos a presidente oficializados son Ana Jiménez (Partido Katuete), Aurelio Martínez (Movimiento Nacional Únete Paraguay), Alfredo Machuca (Movimiento Independiente Coordinadora Patriótica Ciudadana), Juan Romero (Movimiento Político Humanista y Solidario), Rosa María Bogarín Alen (Partido Socialista Democrático Herederos), y Óscar Cañete (Partido Verde Paraguay).

ELECCIONES 2023. Con los resultados finales de las internas partidarias simultáneas, quedaron definidas las candidaturas que competirán en las elecciones generales del 30 de abril del 2023, donde se elegirá al próximo presidente de la República, miembros de ambas cámaras del Congreso, así como gobernaciones y juntas departamentales.

Los ministros del TSJE destacaron el éxito de la jornada electoral, subrayando que se cumplió con las expectativas de las organizaciones políticas que fueron asistidas por el máximo órgano electoral, a pesar de las adversidades sufridas luego del incendio que destruyó casi 8.000 máquinas de voto y todo el hardware del sistema TREP.

Desde este lunes 19, se inicia el periodo de inscripciones de candidaturas en la Justicia Electoral, el cual será hasta el 17 de enero del año próximo, según establece el cronograma electoral.

El 4 de enero del 2023, comenzará la preparación de las máquinas de votación para las elecciones generales, en cuanto a diseño, elaboración y distribución de los materiales electorales, documentos y útiles electorales.

El 17 de febrero del 2023 es la fecha límite para solicitar sustituciones de candidatos por renuncia, inhabilidad o fallecimiento de los mismos, a los efectos de la actualización en el software oficial de votación.

El periodo de propaganda electoral iniciará el lunes 27 de febrero y culminará el jueves 27 de abril del 2023, tres días antes de los comicios, de acuerdo con lo que establece el Código Electoral.

Peña anunció abrazo republicano, pero no con Marito

Poco después de las 20:00 horas, Santiago Peña salió a dar su primer discurso como candidato del Partido Colorado y, sin mencionar que aún le falta superar las elecciones generales, prometió que honrará a la ANR ”con un gobierno del que todos puedan estar orgullosos, con la finalidad principal de generar bienestar de todos los paraguayos”.

Mencionó la necesidad de trabajar “unidos” y aseguró que habrá abrazo republicano, “pero no con aquellos que se han olvidado de la gente”, en plena alusión al presidente Mario Abdo Benítez, ya que así se refirió al mandatario a lo largo de la campaña.

“Saldremos a buscar a los líderes que se sacrifican por su gente y no a aquellos que sacrifican a la gente por sus intereses”, manifestó.

Dijo que no se les dará el gusto a quienes quieran verlos peleados. “Tenemos una causa superior que nos anima a sumar las fuerzas de todos los paraguayos”, indicó.

Agregó que Cartes, quien fue electo como presidente del Partido Colorado, “tendrá los brazos abiertos para todos los colorados”, ya que ha decidido que habrá “concordia y fraternidad entre todos los colorados”.

“Desde hoy somos la Lista 1, de la unidad de todos los colorados y paraguayos”, dijo con aire triunfalista.

“Quiero un país donde nadie pase hambre ni se desvele pensando en cómo sostener a su familia y podamos mirar el futuro con optimismo”, expresó el candidato del Partido Colorado, quien se enfrentará a Efraín Alegre el 30 de abril.

Wiens. Por su parte, desde su puesto de comando, Arnoldo Wiens reconoció la derrota del oficialismo y prometió trabajar por la Lista 1.

“A partir de aquí queremos decir que todos los colorados somos Lista 1 y vamos a trabajar todos los colorados para que nuestro partido siga en el gobierno de la República del Paraguay”, manifestó y destacó que el movimiento Fuerza Republicana ganó en por lo menos 10 departamentos para las gobernaciones.

Ayer reapareció el vicepresidente Hugo Velázquez, quien anunció que trabajará por Santiago Peña en la campaña. “No voy a quedarme con los brazos cruzados en esta campaña, voy a trabajar para que se dé la victoria del partido en las generales”, dijo. En el transcurso de la semana se verá cómo los referentes del oficialismo se suman a la campaña de la Lista 1 y queda por verse también si Mario Abdo Benítez cumplirá con su palabra, de ”no abrazarse con Peña y Cartes”.

Efraín lamenta que “jefe del crimen organizado” lidere ANR

El candidato electo para el cargo a presidente de la República de la Concertación Nacional Para Un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre, lamentó lo que acontece en el “centenario Partido Colorado”, refiriéndose a que con la victoria de Horacio Cartes, sostén político del candidato a presidente Santiago Peña, esa aglutinación política “está secuestrada por la mafia”. Instó, por lo tanto, a que “los colorados de bien” se pasen a las filas de la Concertación y apoyen la restauración del país. “Que triste lo que nos pasa, pero estoy seguro de que este no es nuestro Paraguay, no es el país del sicariato, de la corrupción y el narcotráfico, no es, sino es lo que nos pasa. El nuestro es el país que trabaja y de la gente decente”, señaló.

A continuación, cuestionó a los vencedores de la interna de la ANR y, en particular, a Horacio Cartes como mafioso. “Qué triste ver cómo un partido grande como el Partido Colorado es secuestrado por el jefe del crimen organizado transnacional”, señaló.

En vista de esta situación invitó a los colorados disconformes con la situación de ese partido y del país a unirse a las filas de la Concertación, donde consideró que hay lugar para cada paraguayo.

“La Concertación no es un entendimiento en contra sino en favor de la una unidad con los colorados, por una patria más justa que tenga una visión que tenga un criterio de atender los grandes problemas”, dijo y definió el espacio de la oposición como uno que integra a paraguayos que quieren cambiar la situación actual.

También el candidato a senador más votado del PLRA, Salyn Buzarquis, dijo que en la ANR ganó la mafia y el narcotráfico.

Estoy seguro de que este no es nuestro Paraguay, no es el país del sicariato, de la corrupción, del narcotráfico, sino es lo que nos pasa.

Qué triste ver cómo el Partido Colorado es secuestrado por el jefe del crimen organizado transnacional. Efraín Alegre, candidato Concertación.

Sectores buscan curar sus heridas

Tanto los colorados como la oposición, nucleada en la Concertación Nacional, deberán tratar de curar sus heridas internas para llegar unidos a las próximas elecciones generales que se realizarán el 30 de abril.

El tan mentado “abrazo republicano” parece ser una utopía debido al fuerte enfrentamiento entre el presidente de la República Mario Abdo y el líder del movimiento Honor Colorado Horacio Cartes, electo como nuevo titular del Partido Colorado, pese a las declaraciones de este último buscando minimizar los constantes ataques y dejando abierta la posibilidad de una unidad.

En tanto, desde la oposición buscarán aglomerar a la mayor cantidad de dirigentes y candidatos que aún no se sumaron, como el caso de Euclides Acevedo. Tendrán tiempo hasta abril.