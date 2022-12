Santiago Peña, candidato colorado a la presidencia de la República, afirmó a radio Monumental 1080 AM que Arnoldo Wiens no aceptó la vicepresidencia segunda de la ANR que fue ofrecida por su nuevo titular y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.

En contrapartida, Wiens propuso para el cargo al intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón.

"Me dijo que no se ve en ese rol (vicepresidente segundo), que de seguro habrá otra persona y me nombró a Felipe Salomón, como el segundo más votado de su lista, y que es una figura joven", señaló.

Sobre el punto, dijo que la propuesta que dio el ex presidenciable "le parece excelente", pero manifestó que "cree que no deben apurarse".

"Le dije que para mí sería muy importante sentarme a conversar (con Wiens). Él me dijo que se va a tomar unos días, que va a descasar con la familia. Él hizo una campaña superintensa", subrayó.

Además, remarcó que para Arnoldo Wiens es importante "el camino que se pueda construir para adelante".

Lea más: Cartes ofrece a Wiens una vicepresidencia de la ANR

En cuanto al proceso de unidad del Partido Colorado, Peña indicó que se debe diferenciar lo que implica la responsabilidad partidaria.

"Nosotros somos candidatos de la Lista 1 y tenemos que unir al partido", acotó y dejó en claro que su posición sobre la gestión del Gobierno actual no va a cambiar.

Embed Arnoldo Wiens rechaza ofrecimiento de HC para la vicepresidencia de la ANR



♦️ Beto Ovelar, el más votado de las internas coloradas, pide a Arnoldo Wiens "que no se convierta en un Castiglioni".#NPY pic.twitter.com/M6PfkQbLVh — NPY Oficial (@npyoficial) December 20, 2022

"Nuestra posición crítica sobre la gestión de este Gobierno no cambia, sería muy cínico decir que no hay problemas de inflación, de corrupción, pero políticamente necesito unir al Partido Colorado", enfatizó.

Por su parte, el senador Silvio Ovelar habló sobre la decisión del ex presidenciable y sostuvo que tiene una magnifica posibilidad de posicionarse en el escenario político.“Que no se convierta en un Castiglioni, que nunca se repuso a no participar de los actos partidarios. El colorado tiene muy buena menoría”, manifestó.

Peña y su dupla Pedro Alliana, presidente de la Asociación Nacional Republicana, son los candidatos colorados para las elecciones generales en el 2023. En el año 2017, Peña había perdido las internas coloradas contra Mario Abdo Benítez, por una diferencia de unos 80.000 votos.