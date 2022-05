"Estos productos son considerados por la Organización Mundial de la Salud como productos derivados del tabaco aunque en muchos de ellos contengan solamente algún derivado como la nicotina en su composición. Por lo tanto deben estar reguladas por ley", señala Palacios.

La doctora menciona que en diciembre del 2019 el Ministerio de Salud aprobó una resolución considerandos a los vapeadores como un producto dañino que debe ser restringida su venta y su utilización a menores de 18 años.

"Está prohibida su utilización en ambientes cerrados y en lugares públicos, donde existan reuniones de personas o concurrencias sobre todo de niños, y eventos sociales donde asistan personas que no vapeen o no fumen", explicó.

Sin embargo, hasta la fecha no existe una ley que regule su uso o prohíba su venta a niños, niñas y adolescentes. "En el 2020 se había presentado un anteproyecto de ampliación de la ley del tabaco, pero esto paso al archivo porque surgieron intereses que motivaron que se tratara en otro momento, y se planteara mejor y en el futuro se pudiera regular estos productos y quedó ahí", comentó.

El documento fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero fue rechaza en la Cámara de Senadores, a su regreso en la Cámara Baja ya no se reunieron los votos necesarios para la ratificación por lo que el proyecto de ley fue archivado.

En ese entonces, el tabacalero José Ortiz, gerente de Tabacaleras del Este (Tabesa) había hecho lobby en el Senado para solicitar un mejor estudio del documento y recomendó que en el caso de los dispositivos electrónicos la regulación debe provenir del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y del Ministerio de Industria y Comercio y que el producto consumible que se utiliza para el vapeo sea regulado por el Ministerio de Salud.

De esto ya pasaron dos años y a los vapeadores convencionales se fueron sumando otros dispositivos como el POD y que la especialista advierte la mayoría ingresa al país de contrabando.

¿Qué es un POD?

La variedad de cigarrillos electrónicos fueron variando y evolucionando, y de utilizar los vapeadores convencionales actualmente los más demandados son los POD, un nuevo tipo de vaper o cigarrillo electrónico diseñados con un tamaño pequeño.

"Son unas capsulas de vape, que son de muy fácil acceso en el mercado y de sencilla utilización, tiene dos sistemas los abiertos y cerrados", indica la directora del Programa de Control de Tabaquismo.

"Los cerrados vienen ya con cartuchos incorporados, sin embargo los abiertos se cargan las cápsulas y estas cápsulas pueden contener liquido de acuerdo a la demanda del consumidor e incluso puede contener hasta sustancias prohibidas, no solamente nicotina, sino otras sustancias o partículas que pueden afectar la salud de las personas", expresó.

Zunilda Palacios dijo que es una gran preocupación para la Salud Pública que no exista una claridad aun en la legislación sobre estos nuevos dispositivos.

"Nosotros como Programa del Ministerio de Salud instamos a los legisladores a tomar en serio este rol y a poder legislar sobre estos dispositivos para que se pueda realmente controlar la venta y que los niños, los adolescentes y los jóvenes puedan disminuir su consumo. En estos momentos existe un descontrol, pedimos que no solamente esté especificadas en las legislaciones también en la práctica la aplicación de estas leyes", insistió.

Advirtió que la falta de regulación del uso de los cigarrillos electrónicos representará en un futuro gastos para salud pública debido a los problemas pulmonares y de adicciones que podría ocasionar.

"Ni siquiera se va poder cubrir los costos porque no se recaudan en los impuestos, no se realiza una trazabilidad clara de estos dispositivos que generalmente son adquiridos en el mercado negro", lamentó.

La directira del Ministerio de Salud cuestionó que la venta de estos cigarrillos esté tan normalizada y que se encuentren en los supermercados y comercios sin control alguno.

"Son los padres los que proveen de dinero para la compra"

Palacios también hizo un llamado a los padres que deben de saber que los niños no pueden adquirirlos no solo por el riesgo que representa para salud, sino por la adicción que genera.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda esta teoría y se advierte que el uso del cigarrillo electrónico triplica la probabilidad de que el usuario fume más adelante tabaco convencional.

"Si no existe un consentimiento los adolescentes no podrán comprar, esto tiene un costo y como los niños no están en condiciones de adquirirlos, son los padres los que proveen de dinero para la compra", cuestionó.

Agregó que hasta el momento no existen registros por intoxicación de nicotina en adolescentes y niños en el país, aunque no descartó que ya se hayan registrado casos, pero que "generalmente se disfrazan los motivos" por lo que no se tiene registro.

Recalcó que estos dispositivos "contienen partículas que son similares a los que contienen los cigarrillos convencionales, sobre todo los metales pesados, aparte de tener unos saborizantes tipo mentol, contiene glicerina y otros productos que no son aptos para la inhalación y por su puesto contiene nicotina".

"En la mayoría de los casos por más que digan que no contiene nicotina estos dispositivos generalmente los tienen", aseguró.

La incidencia de los cigarrillos electrónicos en Paraguay.

Si bien no hay estudios actualizados sobre el consumo de los cigarrillos electrónicos en el país, la doctora mencionó sobre un trabajo de investigación y encuesta que hicieron los residente del Ineram sobre el uso del POD, realizado entre el 2017 y 2018 donde se estudiaron a 206 estudiantes de secundaria y del tercer nivel.

"De los 206 adolescentes, el 85% conoce el dispositivo electrónico y de estos el 35% lo utilizan, el resto del 50% no lo usa, pero le atrae su empleo", indicó.

Asimismo, otro estudio realizado en 2019 detalla que de un total de 4.698 estudiantes adolescentes el 12,5% manifestó usar cigarrillos electrónicos. De este número 3.478 tenían entre 13 y 15 años.

Si bien el consumo de cigarrillo electrónico es muy utilizada por los jóvenes, en el país, el 14,5% de la población es fumadora de productos de tabaco.

La especialista sostiene que el mayor regulador del consumo de tabaco son los impuestos, ya que al aumentar el precio del cigarrillo la accesibilidad disminuye. Igualmente, remarca el papel fundamental de la educación en las escuelas y colegios para que los jóvenes no caigan en la adicción.

Colillatón

Este martes el Programa Nacional de Control de Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias Crónicas encabezará un actividad en el marco de la Día Mundial Sin Tabaco, denominado Colillatón Paraguay, que consistirá en la recolección de colillas de cigarrillos a fin de concienciar sobre el efecto nocivo que también produce a la naturaleza este resto de cigarrillo.

El evento está programado para 09:00 en la Plaza de los Héroes, sobre la Palma e/ Chile. La invitación es para toda la ciudadanía en general.