Salud confirma primera muerte de niño por Covid-19 en Paraguay

“Es muy lamentable, cualquier fallecimiento duele, pero cuando se trata de un niño naturalmente siempre tiene otra connotación. Todo hace suponer que se trata de una complicación bastante rara pero bien descripta del Covid-19, es un cuadro que generalmente se produce a continuación y que es muy similar a un proceso inflamatorio conocido como Kawasaki, en el ámbito de la reumatología”, expresó.

Al ser consultado si el paciente tenía alguna enfermedad de base dijo que no le consta, porque no conoce en detalles el cuadro clínico y que en algunos pacientes que desarrollan Covid-19, incluso después de dar negativo o están en la fase convaleciente, algunos niños hacen complicación, que no es muy frecuente, pero todo hace suponer que este fue el caso.

Afirmó que es el primer niño que fallece a causa del coronavirus en el país y que hay muchos que están internados con la enfermedad.

El secretario de Estado refirió que las personas jóvenes también tienen que cuidarse, porque el hecho de que estadísticamente tienden a tener una versión más leve o incluso asintomática, no los deja de exponer a casos graves como se dio este domingo en el caso del niño fallecido.

Refirió además que hay otro niño de 2 años internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que está evolucionando favorablemente y está siento tratado en un centro de mucha experiencia.

Pidió a todas las personas a cumplir con el distanciamiento de dos metros, utilizar mascarillas, lavarse las manos, trabajar en cuadrillas, para combatir al Covid-19.

“Nosotros podemos cambiar la historia, estamos en una etapa difícil, posiblemente las cosas van a empeorar, antes de mejorar, pero el grado de empeoramiento o el tiempo que pasemos en la peor fase va depender de la ciudadanía”, expresó.