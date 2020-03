Ronaldinho seguirá en el país para someterse a la Justicia, dice su abogado

El abogado Adolfo Marín, defensor de Ronaldinho, manifestó en conversación con los medios de prensa que el ex jugador brasileño seguirá en el Paraguay y no regresará al Brasil hasta tanto se aclare la situación.

El ídolo del fútbol y su hermano Roberto de Assis Moreira no tienen ninguna restricción en cuanto a libertad se refiere, o para seguir con sus actividades.

"Ronaldinho toma la decisión de estar en el Paraguay y someterse al procedimiento a lo que el Ministerio Público tenga a bien decidir o lo que el Juzgado tenga a bien resolver", expresó en conversación con los medios de prensa.

Lea más: Documentos paraguayos fueron "obsequio" de quienes trajeron a Ronaldinho al país

En su declaración, Ronaldinho refirió a la Fiscalía que la persona que le facilitó los pasaportes de contenido falso sería Wilmondes Sousa Lira, de 45 años, quien contactó con su hermano para que venga al país para el lanzamiento su libro Genio en la vida y para colaborar con una fundación de Paraguay que impulsa la asistencia médica para niños y niñas en situación de pobreza.

Pasaporte falso de Ronaldinho.jpeg Pasaporte de contenido falso que presentó Ronaldinho en Migraciones. Foto: Gentileza

El abogado Marín dijo que tanto Ronaldinho como su hermano tienen documentos vigentes del Brasil para poder ir a cualquier parte del mundo.

"Él refirió que recibió esos documentos, no le iba dar ningún uso en particular porque no los necesita. Tanto Ronaldinho como su hermano tienen sus documentos vigentes y sin ningún tipo de restricción", expresó.

Nota relacionada: Detienen a Ronaldinho por poseer presunto pasaporte falso

Explicó que cuando el brasileño llegó al país y ante una multitud de personas hubo un funcionario de Migraciones que le solicitó el pasaporte y que él le dio el documento que le habían facilitado 30 días atrás.

Aclaró que Ronaldinho no solicitó y tampoco gestionó los documentos, que le entregaron de "gentileza" en su vivienda en el Brasil.

Dijo que no le dio mucha importancia a los documentos porque él tiene los suyos para ingresar al país sin ningún problema.

"Él le exhibió al Ministerio Público el pasaporte brasileño, la cédula de identidad brasileña", acotó.

Marín aclaró que hasta el momento ni el ex futbolista ni su hermano están imputados.

El caso

Ronaldinho junto con su hermano ingresaron este miércoles a la República del Paraguay a las 9.05 de la mañana, en un vuelo comercial a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. En ese ingreso utilizaron un pasaporte paraguayo auténtico, pero con contenido falso.

De acuerdo con la información recabada por el Ministerio del Interior, el pasaporte utilizado por Ronaldinho es auténtico, en el sentido de que fue expedido correctamente por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Sin embargo, después fue adulterado para incluir los datos del ex jugador de fútbol brasileño.

Cédula de pasaporte falso Ronaldinho.jpeg Las cédulas de identidad de contenido falso que tenían Ronaldinho y su hermano. Foto: Gentileza

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, refirió que las cédulas de identidad encontradas en poder de Ronaldinho y su hermano, Roberto de Assis Moreira, eran "totalmente falsificadas".

Te puede interesar: ¿Quiénes son los empresarios que trajeron a Ronaldinho a Paraguay?

Por su parte, el fiscal Federico Delfino manifestó en una conferencia de prensa este jueves que ambos hermanos salieron del Aeropuerto Guarulhos de São Paulo, Brasil, con sus pasaportes brasileños, pero hicieron los trámites en Migraciones en Paraguay con los documentos que señalaban que eran ciudadanos naturalizados paraguayos. Los pasaportes y las cédulas les fueron entregados ni bien salieron del avión.

Lea más: Migraciones se deslinda de ingreso irregular de Ronaldinho

Tres detenidos

Oficialmente hay tres personas detenidas en el marco de la investigación. Uno de ellos es Wilmondes Sousa Lira, de 45 años. Este estaba en la suite de hotel cuando fue allanada y fue la persona que contactó con el hermano de Ronaldinho para ofrecerle venir a Paraguay.

Además, María Isabel Gayoso, de 38 años, quien se encuentra en sede del Departamento de Investigaciones de Asunción.

La mujer contó que en enero de este año realizó los trámites para expedir un pasaporte, debido a que le fue ofrecido un trabajo en la Argentina. Uno de los requisitos solicitados por el hombre que la contrataría era esa documentación.

Nota relacionada: Dos detenidas por los pasaportes adulterados de Ronaldinho

De acuerdo con su versión, el documento fue retirado y aparentemente entregado al ciudadano extranjero por una amiga suya, quien fue la que supuestamente había hecho el contacto laboral.

Gayoso aseguró que nunca tuvo su pasaporte en la mano y, según los datos, fue uno de los documentos que habrían sido manipulados para el uso de Ronaldinho.

En la dependencia policial se encuentra una tercera persona detenida, identificada como Esperanza Apolonia Caballero. Junto a Gayoso, serían las titulares de los pasaportes incautados de Ronaldiño y de su hermano Roberto.