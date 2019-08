¿Quién es Joselo Rodríguez? El abogado que pone en vilo a Hugo Velázquez

El nombre del abogado aparece en medio de los cruces de acusaciones sobre las responsabilidades en la firma del polémico documento. Su participación en las negociaciones no es una casualidad ya que tiene una estrecha relación con varios actores políticos que manejan el destino del país.

José Rodríguez González es hijo de María Epifanía González, la ex ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), y de Miguel Ángel Rodríguez Maidana. Este último fue funcionario del Banco Nacional de Fomento hasta 2016, donde llegó a tener un cargo de gerente y ahora está jubilado. La ex titular de Seprelad renunció luego de que se citara a su hijo en el polémico acuerdo sobre Itaipú.

El propio vicepresidente, Hugo Velázquez, reconoció que tiene una relación cercana con el abogado aunque se preocupó por negar que trabaje para él. Fotografías publicadas en redes sociales evidencian la cercanía entre el segundo del Ejecutivo y el abogado. Además, ambos son integrantes del Movimiento Colorado Añetete.

Rodríguez González hasta hace poco era el jefe de campaña de Enrique Kike Cabrera, precandidato a la Comisión de la Juventud Colorada. Este último es considerado como el candidato del vicepresidente Hugo Velázquez.

Las relaciones entre Velázquez y “Joselo” van más allá de las vinculaciones partidarias. Rodríguez es amigo de su hijo y de la familia del representante del Ejecutivo.

Militancia

La militancia política no solo permitió a Joselo tener acceso a la Vicepresidencia, sino también derivó en la contratación de su esposa, Araceli Caballero, en la Entidad Binacional Yacyretá, por nombramiento de Nicanor Duarte Frutos. Según la nómina de junio, su sueldo es de G. 8.480.000 y solo ese mes cobró en concepto de bonificaciones G. 6.529.210.

Velázquez fue consultado al respecto durante su comparecencia ante Diputados y dijo que desconocía la contratación, pero que generalmente el ingreso a las binacionales se da como resultado de la militancia política.

Si bien dijo que su relación con José Rodríguez solo se da en el ámbito político, el vicepresidente afirmó que la última vez que lo vio fue el domingo 28 de julio y que vieron juntos un partido de fútbol.

En las redes sociales aparecen fotografías en las que se ve al abogado con varios cercanos al Poder Ejecutivo, entre ellos, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos; Carlos Duarte, asesor jurídico de Yacyretá y el gobernador de Caazapá, Pedro Díaz Verón, este último hermano del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

Su vinculación con los ex titulares de la ANDE

Durante una entrevista exclusiva concedida al programa La Lupa, emitido por Telefuturo, José Rodríguez reveló que es amigo de los hijos del ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, e incluso tiene un emprendimiento con uno de ellos.

El ex titular de la ANDE tiene tres hijos con su ex esposa, la hija de Alcides Jiménez, quien asesoró al Gobierno para la polémica acta bilateral y luego asumió fugazmente la presidencia de la empresa estatal.

Joselo aseguró que es muy cercano a Ferreira, a quien considera un tío. Sin embargo, el ex titular de la ANDE aseguró que no tiene una relación de amistad con el abogado y señalo que sus hijos no viven con él, por lo que la amistad entre Rodríguez y los suyos no significa que sean allegados.

Su participación en el acuerdo sobre Itaipú

Una serie de conversaciones por WhatsApp, a las que accedió ÚH, muestran que Rodríguez González se presentaba como la mano derecha de Hugo Velázquez y operaba en favor de la empresa brasileña Leros S.A, que tenía como objetivo la compra exclusiva de excedentes de energía. La firma está vinculada a la familia del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro.

En mensajes dirigidos al ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, y a altos funcionarios de la institución, José Rodríguez se presentaba como asesor jurídico de la Vicepresidencia. Tanto Velázquez como Rodríguez ahora señalan que este no trabajaba para el segundo del Ejecutivo.

En uno de los chats, el abogado y amigo de Velázquez, pidió al ex director técnico de la ANDE que deje sin efecto el puno 6 del acuerdo sobre Itaipú, alegando que esta era la postura del vicepresidente de la República.

Según Pedro Ferreira, a pesar de la amistad de Rodríguez con sus hijos, conoció al abogado mediante Hugo Velázquez, quien lo presentó como su mano derecha. Además, el vicemandatario le había pedido que informe a Joselo Rodríguez sobre todos los detalles del acuerdo sobre Itaipú.

La participación de José Rodríguez como mediador de la empresa brasileña para modificar puntos del acta sobre Itaipú, evidenciada por los mensajes de texto y su cercanía con el vicepresidente, ponen en vilo la continuidad de Hugo Velázquez en el Gobierno.

Si bien, el juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, se desactivó con la anulación del acuerdo sobre Itaipú; los nuevos elementos complican al también ex diputado.

El futuro de Hugo Velázquez está en manos del Congreso Nacional, que con los nuevos elementos podría reactivar la posibilidad de destituirlo mediante un juicio político.