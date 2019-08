José Rodríguez aprovechó su cercanía con el vicepresidente

“Yo trabajo con el doctor Velázquez, pero no tengo ningún sueldo de la Vicepresidencia”, aseguró el joven, quien habló de un negociado entre el Gobierno y el Brasil para la venta de energía de Itaipú.

El joven indicó que un grupo de empresarios brasileños tiene interés en comprar energía de nuestro país, por lo que acercó la propuesta al vicepresidente, con quien tenía mucha cercanía.

Aseguró que tuvo que invocar al presidente Mario Abdo y al vicepresidente Hugo Velázquez como una estrategia ante el entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, el 23 de mayo, un día antes de la firma del acta. Agregó que siempre se reunía con el ex titular de la ANDE en su oficina. “El 23 de mayo me cita a su despacho, y me comenta las condiciones técnico-financieras y que querían incluir el punto 6 y me pide que consulte con la empresa”, indicó.

Confirmó que intervino en ese punto importante y que hizo el pedido de excluir el punto 6 porque que eventualmente iba a poner en peligro las negociaciones con Paraguay, porque pondría en alerta a Eletrobras.