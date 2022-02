Querey señala que los vínculos de Cartes con el crimen organizado no son meras relaciones circunstanciales

El senador frenteguasusista Jorge Querey se pronunció en Twitter con relación a que Jussara Cabral, pareja de Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, detenido en el operativo Turf en Brasil por narcotráfico, es coincidentemente una accionista minoritaria de la Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del ex presidente Horacio Cartes .

En ese sentido, el parlamentario apeló a una comparación para referir la vinculación existente entre Horacio Cartes y el narcotráfico y otras actividades ilícitas, por lo que realizó una descripción algo obvia. "Cola, cuatro patas, bigote, dice miau... es un teju. No, es un gato. Increíble", escribió Querey en una suerte de burda comparación de los hechos que conectan al ex mandatario con el crimen organizado.

En el texto, también dio una descripción de los hechos que ponen el ex presidente de la República como sospechoso de "negocios en común, accionistas narcotraficantes, rutas del narco y contrabando compartidas, bancos, familiares vinculados a operaciones ilegales, fotos de aportantes a políticos con candidatos, etc.", indicó.

En comunicación con Última Hora, Querey habló no solo de que la accionista de Tabesa, Jussara Cabral, sea pareja de un presunto narcotraficante, sino que su padre –el tabacalero fallecido César Cabral– también tiene una "referencia delictiva importante" y, "tiene muchos cuestionamientos", con lo que señaló que constituye un indicio más que se suma a la larga lista de cuestionamientos del líder del movimiento Honor Colorado.

"Si con Darío Messer compartían financiamiento a través del Banco Basa, y ahora parte de sus accionistas (de Cartes) son personas vinculadas al narcotráfico. Si fueran datos aislados, yo puedo considerar que sea una cuestión circunstancial. Pero cuando hay tantos indicios es probable que ya no lo sea", afirmó el legislador.

"Si tiene cuatro patas, si tiene orejas puntiagudas y tiene bigotes, y dice miau ¿qué es...?", preguntó retóricamente apelando a la ironía.

Al respecto, Querey mencionó que lo que no se puede hacer es desconocer que "hay demasiados indicios que actualmente apuntan hacia la narcopolítica y vinculado a eso, al contrabando de cigarrillos y a grupos políticos".

Por su parte, la senadora Desirée Masi también se pronunció en el mismo sentir y comentó que todas las personas vinculadas forman parte del crimen organizado.

"La pareja de uno de los narcos está vinculada a TABESA"



Cual es LA novedad ?De verdad, #CheKuerai ñembota o ñembo ingenuos.



Tabesa. Basa y todas las "empresas" del grupo Cartes forman parte o están vinculadas a Contrabando/Lavado/CrimenOrganizado o hacen de lavandería. — Desirée Masi (@desimasi2) February 18, 2022

"No podemos desconocer la serie de indicios existentes, desde denuncias antiguas, viejas amistades, etc. Pueden ser (indicios que aparecen) aisladamente, y no es ningún elemento probatorio, ni siquiera indicios, pero desde el momento que estamos teniendo indicios de una cuestión financiera en común, de una asociación para desarrollar determinadas actividades bancarias, desde el momento en que las rutas del narcotráfico y el contrabando de cigarrillos van por un mismo camino, eso cambia", apuntó el parlamentario del sector opositor.

La figura del Frente Guasu aseguró que indudablemente hay elementos suficientes indirectos y directos de participación conjunta de Horacio Cartes en negocios y movimientos de dinero, y que "entonces, indudablemente, estamos ante una cuestión que, yo apuntaba (la narcopolítica)".

Querey mencionó que esto es lo que se cuestiona a la gestión de Sandra Quiñónez, al frente de la Fiscalía General del Estado, que no fue capaz de visualizar estas denuncias y no haber investigado en su tiempo.

"Numerosas denuncias existen sobre el financiamiento político. Tanto en el partido de Gobierno como en el partido de la oposición, el problema es que el dinero es sucio y el problema es que las instituciones no nos permitieron discernir si es dinero sucio. Todos los indicios apuntan a que sí es dinero sucio", lamentó.

El senador insistió en que es ingenuo decir que el narcotráfico o el contrabando no financian campañas políticas. "Yo estoy en condiciones de afirmar taxativamente esto. Ahora, agarrar y señalar con el dedo, correr el velo de los verdaderos responsables institucionales, públicos y privados, individuos que han estado involucrados en estas organizaciones criminales, es el papel jurisdiccional de la Justicia. Por eso, es muy importante el papel del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque esto todos lo sabemos, no nos vamos a engañar: El dinero sucio financia la política", sentenció.

Sobre la serie de denuncias contra el ex presidente Horacio Cartes por parte de autoridades –como el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), en manos de Emilio Fuster; y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de Carlos Arregui– pidió a la ciudadanía no engañarse, ya que los mismos también son responsables del control y seguridad de cuestiones financieras del país.

"Yo creo que no hay que engañarse. Acá hay dos facciones delictivas en función del Gobierno, porque la facción de Cartes o la facción de Mario Abdo son gobernantes de este país. No es que hay un lado bueno y malo. Estos son todos polibandis. Mario Abdo va a tener que responder por una serie de cosas que están siendo denunciadas y que tampoco se está teniendo todo el andamiaje correspondiente y capacidad desde el Gobierno", advirtió.

El congresista del Frente Guasu resaltó que tanto el oficialismo como el cartismo han gobernado juntos durante este tiempo. "Sacaron adelante todas las reformas, la reforma tributaria, la del presupuesto, el financiamiento para obras viales, el votar en contra de la trazabilidad del dinero, y de sujetos obligados en tabacaleras y clubes deportivos. No nos engañemos. El hecho que ahora salgan estas denuncias tan potentes en relación a un sector o, incluso, determinadas condiciones de la guerra política interna del partido de Gobierno, eso es circunstancial. Ellos no tienen problema, en algunos meses van a salir a abrazarse, ya que lo hicieron y lo van a volver a hacer", adelantó.

No obstante, Querey apuntó que a pesar de que sea una interna del Partido Colorado, esto no puede detener el castigo para los que cometan ilícitos.