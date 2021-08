Queda firme la condena para el mecánico de oro

Con esta pena, Miguel Ángel Carballo deberá cumplir prisión preventiva, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de casación planteado por Miguel Ángel Carballo, conocido como el "mecánico de oro". Así queda firme la condena de 2 años y medio de cárcel por enriquecimiento ilícito. pic.twitter.com/8lO5KblvhP — Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) August 27, 2021

El ministro Ramírez Candia sostuvo que corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por Carballo debido a que no ha acompañado a su escrito recursivo la copia de cédula de notificación cursada a su parte a su abogado defensor. Señala que tampoco esta circunstancia fue advertida por los abogados defensores en su escrito de casación, en el sentido de que no existe explicación del porqué no se acompaña la cédula de notificación.

Explicó que, si bien, manifiesta que no ha sido notificado el 2 de junio pasado, "este extremo no puede ser corroborado" ante la falta de presentación de la cédula de notificación.

"Por tales motivos, no es posible verificar de modo concreto la observación del término de 10 días fijado por el legislador para la presentación del recurso de casación (artículos 468 y 480 del Código Procesal Penal), lo que constituye un obstáculo para el análisis de la admisibilidad del recurso", manifestó Candia.

El caso

Según la investigación del Ministerio Público, Miguel Ángel Carballo comenzó a trabajar en la función pública en el 2007 como asistente, en el Mercado 9 de Asunción, por lo que cobraba mensualmente G. 1.800.000. En pocos meses, siguiendo en el mismo cargo, su salario aumentó a G. 2.300.000.

A la par que se desempeñaba como funcionario, en el 2008 fundó con Lourdes Cuellar Velázquez una sociedad anónima denominada Rocket, con una inversión de socio de G. 5.000 millones, distribuidos en 50 acciones de capital, cuyo valor ascendía a G. 100 millones cada una.

Ese mismo año, Carballo ascendió a jefe de Transporte y Talleres de la Municipalidad de Asunción, con un salario de G. 3 millones. Además, fue beneficiado con dos ascensos en poco tiempo y alcanzó el salario mensual de G. 5.500.000 en un cargo de director.

Para el Ministerio Público, Carballo no logró justificar los movimientos de dinero que realizaba, que no coincidían con el salario que percibía. Se habla de una diferencia de al menos G. 4.000 millones. Se sospecha que el mismo era prestanombre del ex senador Víctor Bogado.