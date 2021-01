Condena de 2 años y 6 meses para el mecánico de oro

Amigos. Miguel Carballo con el ex senador Víctor Bogado.

El fiscal Luis Piñanez explicó que el Ministerio Público había solicitado seis años y seis meses de prisión pero se mostró conforme con que se haya establecido una condena. Sin embargo, no descartó que sea apelada la pena.

De confirmarse la pena, Miguel Ángel Carballo solo iría a prisión por un periodo de seis meses, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.

Según el Ministerio Público, Miguel Ángel Carballo Gómez, comenzó a trabajar en la función pública en el año 2007 como asistente, en el Mercado 9 de Asunción, por lo que cobraba mensualmente G. 1.800.000. En pocos meses, siguiendo en el mismo cargo, su salario aumentó a G. 2.300.000.

A la par que se desempeñaba como funcionario, en el 2008 fundó con Lourdes Cuellar Velázquez una sociedad anónima denominada Rocket, con una inversión de socio de G. 5.000 millones, distribuidos en 50 acciones de capital, cuyo valor ascendía a G. 100 millones cada una.

Ese mismo año, Carballo ascendió a jefe de Transporte y Talleres de la Municipalidad de Asunción, con un salario de G. 3.000.000. Además, fue beneficiado con dos ascensos en poco tiempo y alcanzó el salario mensual de G. 5.500.000 en un cargo de director.

Para el Ministerio Público, Carballo no logró justificar los movimientos de dinero que realizaba, que no coincidían con el salario que percibía. Se habla de una diferencia de al menos G. 4.000 millones. Se sospecha que el mismo era prestanombre del ex senador Víctor Bogado.