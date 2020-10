Los miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Gustavo Santander, Gustavo Ocampos y Pedro Mayor Martínez, resolvieron no hacer lugar a la recusación planteada por Miguel Ángel Carballo , bajo patrocinio de los abogados Manuel Chávez y Gustavo Battaglia, contra los integrantes del Tribunal de Sentencia Víctor Medina, Elsa García y Olga Ruíz, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Embed Rechazan la recusación contra el Tribunal de Sentencia que fue promovida por Miguel Ángel Carballo, conocido como el 'mecánico de oro' supuesto testaferro de Víctor Bogado. @UltimaHoracom — Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) October 9, 2020

Miguel Ángel Carballo conocido como el "mecánico de oro" había recusado al Tribunal de Sentencia afirmando que existe puntualmente una circunstancia que supuestamente influye en los juzgadores las publicaciones e informaciones difundidas por un medio escrito, que señala que las fuentes de sus publicaciones provienen directamente del Juzgado.

Lea más: Fiscalía acusa y pide juicio oral para mecánico de oro

"Considero que ustedes, vuestras señorías, tienen comprometida de manera alguna su imparcialidad con cierta parte de la prensa al respecto del presente proceso, conforme a las actuaciones vertidas en el expediente, más las publicaciones periodísticas que adjunto referente a mi persona en la presente causa, a mi criterio prevalece absolutamente la razonabilidad de la duda hacia la imparcialidad de los jueces de la causa", manifestaba Carballo en su recusación.

El Tribunal de Sentencia al realizar y remitir su informe sostiene que la recusación presentada desnuda la pretensión del recusante, "pues denota que tan solo es una chicana" para no llevar a cabo la audiencia del juicio.

Nota relacionada: Juez rechaza sobreseimiento de mecánico de oro

Explica que es bien sabido que la recusación es el medio acordado por la ley a las partes para apartar al juez del conocimiento de un proceso, pero ello solo puede darse cuando concurran razones graves y atendibles que hagan presumir que el mismo no pueda actuar con ecuanimidad e imparcialidad, pero que nada de ello ocurre en la presente causa.

"Carece totalmente de la solidez y seriedad necesaria porque la esencia de la recusación es enteramente infundada, porque señalamos no tener ningún tipo de interés en el procedimiento de referencia que no fuera solamente el de dictar recta justicia y nada más, es por eso que se impone el rechazo de esta infundada recusación", refiere el informe de los integrantes del Tribunal del juicio oral y público.

El caso

En setiembre del 2018, la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, María Soledad Machuca, acusó por el supuesto hecho de enriquecimiento ilícito y solicitó juicio oral para Miguel Carballo, conocido como el "mecánico de oro" del entonces senador colorado Víctor Bogado.

Según el relato del Ministerio Público, Miguel Carballo comenzó a trabajar en la función pública en el año 2007 como asistente en el Mercado 9 de Asunción, por lo que cobraba mensualmente G. 1.800.000. En pocos meses, su salario, pero en el mismo cargo, aumentó a G. 2.300.000.

A la par que se desempeñaba como funcionario, en el 2008 fundó con Lourdes Cuellar Velázquez una sociedad anónima denominada Rocket, con una inversión de socio de G. 5.000 millones, distribuidos en 50 acciones de capital, cuyo valor ascendía a G. 100 millones cada una.

Le puede interesar: Mecánico de oro es favorecido con el arresto domiciliario

También llamó la atención de los investigadores que en ese mismo acto el mecánico de oro fue electo como presidente de la sociedad.

Ese mismo año, el hombre ascendió a jefe de Transporte y Talleres de la Municipalidad de Asunción con un salario de G. 3.000.000 y, de nuevo, a los pocos meses, fue beneficiado con dos ascensos en pocos lapsos de tiempo y alcanzó el salario mensual de G. 5.500.000 en un cargo de director.

Para la fiscala Machuca, Carballo no logró justificar los movimientos de dinero que realizaba, que no coincidían con el salario que percibía. Se sospecha que el mismo era prestanombre del ex senador Víctor Bogado.