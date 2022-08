Productores ya no podrán sembrar este año tras ataque de indígenas

La turba destrozó la casa familiar, intentaron abusar de su esposa, quemaron un tractor, elementos para la siembra y el vehículo del capataz. También se llevaron y mataron muchos animales.

Ante la desesperación de todo lo que estaba ocurriendo, el hombre quiso intervenir e impedir que sigan los destrozos, pero recibió un fuerte golpe en la espalda.

Afectado por lo que pasó, manifestó que este año ya no podrá sembrar porque no tienen las condiciones para hacerlo. “Este año ya no voy a poder sembrar, no voy a tener condicionantes”, afirmó e indicó que todo lo que vivieron será difícil de olvidar.

La familia afectada solo pide justicia y que los instigadores o responsables de este tipo de hechos sean detenidos y castigados.

Los afectados comentaron que en el lugar se constituyeron solo cinco agentes policiales que demoraron casi lo mismo que ellos en llegar hasta la casa, y que nada pudieron hacer, además de mirar lo que sucedía.

Dentro del grupo fue identificado el precandidato al Senado, Rafael Esquivel, alias Mbururu, quien también realizó videos desde el lugar. El hecho se registró alrededor de las 13:00 del sábado, dentro de la propiedad denominada Chacore'i - Tape Yke, ubicada a unos 800 metros de donde se encuentran asentadas las familias indígenas.

La comunidad fue desalojada del inmueble en dos ocasiones anteriores y recientemente fue reingresada, en el marco de un conflicto de tierras que se mantiene en el lugar y que tiene en disputa a indígenas y productores.

La Fiscalía allanó la comunidad indígena Ka’a Poty y dispuso la detención de 15 nativos. Antes ya había ordenado la detención de dos indígenas y del activista social y político Rafael Esquivel.