Posible cambio en el Gobierno: ¿Euclides Acevedo al Ministerio del Interior?

Desde el Gobierno evitan referirse al tema y los diferentes voceros no contestaron las llamadas telefónicas. Sin embargo, los principales protagonistas tampoco descartaron la posibilidad.

"No hay nada aún", fue la única respuesta vía WhatsApp del ministro Juan Ernesto Villamayor a Última Hora. De acuerdo con las versiones, él pasaría a ocupar el cargo que dejó la semana pasada Julio Ullón.

El mismo Villamayor, quien es uno de los ministros más cuestionados, ya dijo en su momento que aceptaría ese puesto si se lo pidiese el jefe de Estado. Hace unos días fue interpelado por la Cámara de Senadores y todavía está pendiente el tratamiento de los legisladores sobre el voto de censura.

Lea más: Denuncian penalmente al ministro del Interior por "comisarías de oro"

La gestión del actual ministro del Interior se vio afectada por la adquisición de comisarías móviles a un alto costo y la fuga del reo Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, que dejó como saldo la muerte del comisario Félix Ferrari y, a su vez, derivó en la renuncia del ministro de Justicia, Julio Ríos, y en el relevo del comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez.

Su posible reemplazante, Euclides Acevedo, solo atinó a mencionar que hasta el momento son solo rumores, que no hay nada en concreto.

"Hasta ahora versiones. No he hablado con el presidente (Mario Abdo). Gracias por la comprensión", señaló el también ex parlamentario a través de un mensaje a la Redacción de Última Hora.

Entérese más: Tras varios cuestionamientos, Ullón es destituido como jefe de Gabinete

Acevedo fue senador, presidente del Partido Encuentro Nacional y ministro de Industria y Comercio durante el gobierno de Luis González Macchi (1999-2003), además de ostentar el grado de gran maestro de la Logia Simbólica del Paraguay.

Por su parte, el ex jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Julio Ullón, dejó el cargo ante fuertes cuestionamientos sobre su gestión, tras ser vinculado al polémico acuerdo sobre Itaipú y en el papelón de la visita del supuesto representante de Lamborghini en Latinoamérica, Juan Fernández.