Pornovenganza: Capitán de CBVP es imputado por sextorsión

Llano señaló que por el momento se cuenta con la denuncia presentada por una víctima, ex pareja de Valdez y que también sería bombera voluntaria. Sin embargo, no descartó que se presenten más víctimas.

La denuncia sostiene que la joven de 28 años fue filmada cuando mantenían relaciones sexuales sin consentimiento y posteriormente fue amenazada con divulgar los videos y fotos en caso de no acceder a los pedidos del hombre.

El imputado fue trasladado a la Dirección de Delitos de la Policía Nacional y puesto a disposición del Juzgado. El Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario del denunciado.

El abogado de la denunciante, Fabián Mercado, mencionó a Monumental 1080 AM que la joven llevó una relación de aproximadamente 6 años con Valdez entre "idas y venidas".

"A ella le habían comentado de otras compañeras con las mismas características que nosotros denunciamos. A raíz de esto, ella se puso a investigar al capitán y encuentra en el domicilio del mismo varias cámaras y demás instrumentos que utilizaba para grabar sin su consentimiento las relaciones íntimas", sostuvo el abogado.

Mercado mencionó que, tras enterarse de esta situación, la denunciante decidió terminar la relación y que en ese momento inició la coacción de parte de Valdez para evitar la separación.

"Es así que llegamos a este momento en que no aguantó más por todo el acoso que recibe, las amenazas de que iba a divulgar estos videos y fotos de índole sexual que él posee de mi defendida", manifestó.

Sostuvo que cuentan con mensajes y conversaciones por distintas plataformas, así como pruebas de acoso de que el capitán iba hasta el lugar de trabajo de la joven.

Capitán alega que se trata de un ataque a la institución

Por su parte, a la salida de su declaración indagatoria, Rubén Valdez afirmó que todas las denuncias son falsas. "Esto es un ataque personal, institucional que sabemos de dónde viene y que están utilizando a personas", dijo a los medios de prensa.

El denunciado aseguró confiar en la Justicia y pidió a la ciudadanía que se vean la pruebas antes de sacar las conclusiones.

Valdez manifestó que recibió amenazas y que no teme a la Justicia porque no hizo nada malo. "A mí me dijeron que me iban a sacar porque soy un referente y porque fui el que soportó muchas cosas durante años en que la institución fue atacada y quedaron resabios de esas cosas", afirmó.

A tempranas horas de este jueves se intervino la casa del capitán del CBVP y se incautaron varías pruebas. La fiscala del caso indicó que este tipo de hechos se conoce comúnmente como pornovenganza y que tiene una expectativa de pena de dos años.