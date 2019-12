El suboficial de la Comisaría Cuarta, Milciades Pereira, indicó que el móvil del crimen estaría vinculado al narcotráfico. Ahora, los investigadores están trabajando y recabando datos para dar con el autor de los disparos.

“No hubo testigo o al menos no encontramos a nadie en el lugar. No manejamos datos de quienes serían los responsables, pero estamos investigando para dar con los responsables”, dijo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Todo se desarrolló cuando la pareja se disponía a ingresar a la vivienda que alquilaba en el barrio San Antonio de la localidad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú.

Eran alrededor de las 23.00 del pasado sábado cuando la pareja fue interceptada por un hombre que ya los estaba esperando.

De acuerdo a los datos policiales, Rojas Jara cuenta con antecedentes penales por narcotráfico. “El señor Rojas fue el objetivo principal”, acotó el suboficial.

Más del caso

Lionel Rojas recibió disparos en la cabeza y en otras partes del cuerpo y la mujer también recibió impactos de bala a la altura del pecho y del antebrazo. Ambos murieron en el lugar donde se produjo el ataque.

Tras consumar el hecho, el hombre se dio a la fuga. Datos preliminares de la Policía apuntan a que el atacante actuó con un cómplice que lo estaba esperando a bordo de una motocicleta para sacarlo del lugar.