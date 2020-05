Piden comparecencia en España del embajador español en Paraguay

Lea más: Españoles varados en Asunción piden vuelo humanitario para regresar a su país

El pedido de comparecencia es para que informen sobre las acciones implementadas desde la Embajada de España en Paraguay para la repatriación de españoles y residentes, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Embed Como Senador de @compromis he pedido la comparecencia urgente del Embajador de España y la Cónsul @LozanoLeyre en Asunción-Paraguay para que expliquen repatriación de españoles (y residentes) por parte del @MAECgob @AranchaGlezLaya #CoronavirusPy @CamiloVillarino @carlesmulet pic.twitter.com/NJ7NKnQ8Vk — Carles Mulet Garcia (@carlesmulet) May 6, 2020

La información que maneja el senador es que se habría elegido a 108 personas para ser repatriadas a un costo de USD 408, mientras que siguen existiendo más de 100 españoles y residentes con intenciones de regresar a España.

El parlamentario consultó en redes a la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González, si cesaría al embajador y a la cónsul ante Paraguay por no contar la verdad sobre las repatriaciones.

En ese sentido, las preguntas a los responsables estarán orientadas a saber el número de personas en la lista de espera para un futuro vuelo de repatriación, desglosado por españoles y residentes y en orden de prioridades.

Asimismo, se pide informar sobre los vuelos de Asunción a Madrid por Iberia, Air Europa, Wamos o cualquier línea aérea como ocurre en otros países.

Entre otras cosas, el legislador expone que no es posible que existan más de 100 personas y que el embajador no precise sobre nuevos vuelos a los españoles y residentes y que no sea cesado del cargo.

Una pareja de españoles había contactado con Última Hora para denunciar la falta de atención por parte de la embajada europea, ya que no les informaban sobre los vuelos disponibles.

Finalmente, la pareja se enteró por otros medios de un vuelo de repatriación que llegaba al país desde Argentina y con esa información presionó para poder ser incluida. No obstante, son varias las personas que esperan poder ser repatriadas.