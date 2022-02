"Perdimos 30 minutos en el traslado", dijo el médico que relató los últimos minutos de vida de Vita Aranda

El profesional relató, a través de Monumental 1080 AM, que estuvo participando del concierto Ja'umina en San Bernardino, el domingo último con su esposa en un box cercano al jugador Iván Tito Torres y su esposa Cristina Vita Aranda, así como del jugador Víctor Ezequiel Tucu Salazar y su esposa, quien también resultó herida en el tiroteo.

"Vi que Tito y Vita habían pasado como para irse a los sanitarios y también el Tucu Salazar, que pasó a saludarme, y minutos después ya escuchamos una balacera, varios disparos de arma de fuego. Vimos a la gente gritar y correr para cualquier lado. En ese momento, veo que le agarran a Tito y lo sacan a un costado. Ahí me voy corriendo al lugar pensando que era una pelea con un fanático", comentó.

Reconoció que en ese momento era inimaginable que se tratara de un sicariato. "Voy directo y le encuentro a Vita en el suelo, tendida con un impacto de bala en la cabeza y lastimosamente con pérdida de masa encefálica. Se me cayó el alma por el suelo", mencionó.

Dijo que en ese momento intentó hacerle un masaje cardiaco, mientras llamaba a una ambulancia, aunque admitió que era imposible que la influencer sobreviviera a un impacto de bala de esa magnitud. No obstante, su aprecio por la familia y su vocación lo impulsaron a luchar por la vida de Vita hasta el último momento.

"Imaginate tener que trasladar a un paciente grave desde San Bernardino hasta Itauguá. Son 30 minutos y con un tráfico cargado, donde la gente lo que menos le interesa es ceder el paso a una ambulancia, tenés que estar peleándote con los autos para que te dejen pasar. Te sentís impotente, recontraimpotente", enfatizó el galeno.

Sin embargo, a toda esa tragedia se le sumaron toda la odisea que pasaron para intentar salvar la vida de Vita. "El sistema de emergencia no está preparado. La ambulancia no tenía equipamientos óptimos. El personal que estaba en la ambulancia no era el adecuado, no estaba entrenado y no sabía responder a situaciones de este tipo", lamentó.

Luego el doctor Rubén Servián continuó diciendo: "Yo solicitaba elementos que podía utilizar para intubar a la paciente y no tenía. Y más impotente me sentía. Solicité que busquen el hospital más cercano de la zona a través de la central telefónica y no lo hicieron. Solicité que otra ambulancia nos intercepte y nos provea de lo que necesitábamos y no se hizo. Nos fuimos solo con una sirena desde San Bernardino hasta (el Hospital de) Itauguá".

Aclaró que no se pudo intubar a la paciente y que Vita llegó al hospital con una respiración muy leve. Destacó que por su condición física y su juventud, resistió todo ese viaje sin ser asistida adecuadamente.

"Fue algo indignante. Me genera un repudio hacia todo el sistema político y gubernamental. Desorganización y desprolijidad total", denunció el profesional. El médico añadió que aún no recupera la voz de tanto gritar aquella noche, que recordó como "muy triste".

Por otra parte, señaló que un evento de tal envergadura no puede convocar a miles de personas a un lugar sin prever un protocolo de pronto auxilio.

"La zona no tiene salida, ni acceso y no cuenta con equipos portátiles para montar equipos de terapia intensiva, para una buena respuesta médica. Ella debió ser intubada en el instante y estabilizarle en el lugar, para luego trasladarla como paciente", cuestionó.