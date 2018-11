Embed

Mediante una transmisión en vivo vía Facebook, se mostró supuestamente decepcionado y mostró la camisa de marca que llevaba puesta, como parte de su nuevo perfil. Pidió también al presidente del Congreso, Silvio Ovelar, a quien se refirió como “senador trato apu’a”, que le autorice a utilizar un vehículo del año 2019 del parque automotor del Legislativo.

Paraguayo Cubas comentó también, manteniendo la ironía, que se movilizará con un guardaespaldas y con ocho policías a su servicio. “Uno va a ser para mi niñera, otro va a ser para mi hija, otro para irse al supermercado, otro para limpiar mi baño, otro para lavar mi auto”, expresó.

Cubas adelantó que ya no realizará audiencias públicas ni visitará “el mercadito”, donde escuchaba los pedidos de la gente. “Resolver problemas todo el día, al pedo. No voy a recibir a nadie más, absolutamente. Ya no me voy más al monte a sudar al pedo también. Señoras y señores, un senador igual a los (otros) 44”, manifestó.

Paraguayo cubas Expresiones del senador Paraguayo Cubas. Gentileza

Entre otros dichos, detalló que pedirá que los senadores ganen G. 80 millones. “Total, la gente está feliz con nosotros, está muy contenta. Quiero el doble de cupo, quiero G. 12 millones de cupo y no quiero más esa porquería, ese sanatorio Británico, quiero solamente hacerme atender en el Sirio Libanés de San Pablo o en el Albert Einstein, y quiero que haya avión hasta para hacer una consulta si me duele mi oído”, ironizó.

Igualmente, agradeció a las personas que lo siguieron en este tiempo. “Gente, yo les agradezco a todos ustedes que me hayan aguantado en mis momentos de locura, tengo problemas de ira, eso siempre ustedes lo supieron. O quizá problema de locura tuve, pero ahora estoy muy cuerdo”, indicó.

Señaló también que está abierto a recibir coimas y que intentó vender su pin, pero solo le ofrecieron G. 5 millones. “Estoy abierto a todos los manguruyuses de este país. Al grande y único presidente, el señor don Horacio Cartes, quiero, por favor, que me tenga en cuenta en el momento de distribución de los maletines”, añadió entre sarcasmos.

El senador no olvidó mencionar al sector productivo empresarial, con quien esta enemistado. “Quiero que los ganaderos, los sojeros, mis queridos amigos brasileños, que me tengan en cuenta en el momento en que van a deforestar, 10 árboles por segundo nomás están deforestando en el Chaco, no es mucho lo que les voy a pedir para no ir a controlarles, les voy a pedir un dólar por árbol, son 10 dólares por segundo”, agregó.

En otro momento, sobre el tema, se comparó con su colega: “No como Zulma Gómez, que les cobra 10 dólares por árbol”, aludió.

Finalmente, se refirió a los cuestionados viajes de los parlamentarios y anunció que llevará a su hija a conocer París, Francia.

Cubas relata que será una nueva etapa y le puso precio a su voto

En su postura de adoptar un nuevo personaje, Paraguayo Cubas se convirtió en un senador corrupto más. Ante los medios de prensa dijo que usará corbata, no visitará Guahory a partir de ahora y pidió a Ovelar que le tenga en cuenta para las votaciones importantes.

“Tomé esa decisión porque me di cuenta de que ya estoy viejo y que en cualquier momento me voy a morir. Y mi señora también necesita un lugar dónde enterrarme y cuesta muy caro el tema del cementerio”, ironizó.

El polémico legislador dijo que nunca hubo una revolución en Paraguay. “Nunca va a haber tampoco y nunca va a haber democracia”, indicó.

Se mostró decepcionado, supuestamente, por la falta de acciones de la ciudadanía.

“Me he dado cuenta de que, realmente, todo lo que tuve fue una crisis de la mediana edad y ahora que estoy maduro he decidido ser igualito a todos mis colegas. La ciudadanía nunca luego ha participado en el proceso, nunca hizo una revolución. Plata mediante, vinieron para algunas cosas. Lo subieron a González Macchi, que nos robó el doble de lo que la gente esperaba”, lamentó.

Sobre las actitudes que molestan a sus colegas, quienes le advirtieron que tomarán medidas si vuelve a alterar las sesiones, comunicó que eso quedó atrás. “He decidido ser feliz y tener todo a mi alcance. Ahora ya no voy a realizar ningún tipo de acto que a ellos les injurie, no voy a firmar más ninguna sesión secreta, ellos me amenazaron, yo creo que lo hicieron con cariño, más bien, como diciéndome que era hora de que yo sea igual que ellos, y acepto”, reflexionó.

Por otro lado, continuando con el doble sentido de su discurso, mencionó que se unió a los senadores de otro sector para seguir con los actos de corrupción. “Estoy más unido y abroquelado con el señor (Blas) Llano, (Enrique) Riera y con los de Ab Ovo (senadores de Hagamos)".

En el mismo sentido, puso precio a su voto. “Mis votos van desde USD 1.000 a USD 10.000, soy barato para más, no USD 50.000 ni USD 100.000, máximo USD 10.000. Señor Cartes, un maletincito con USD 10.000 y yo voto por el tabaco; o si no, le llamo, como los de Ab Ovo, a Marito y le digo 'Marito, voy a votar por esto y por lo otro, quiero un contenedor gratis, quiero tres contenedores gratis'”, expresó.

“La ciudadanía solo sirve para reírme en sus caras”

Cubas se quejó de la supuesta falta de acción de los paraguayos y aseguró que les gusta carecer de servicios básicos.

“La ciudadanía no pide un carajo, la ciudadanía está viajando en micro, apretada como en una lata de atún, a la ciudadanía le encanta no tener educación, salud. La ciudadanía se puede ir a la puta que los parió porque no sirven para un carajo, para eso sirve la ciudadanía, para reírme de ellos”, se burló.

“Mis acciones en la Cámara fueron meras locuras de un hombre con andropausia. Hoy terminó mi andropausia”, dijo.

Finalmente, anunció que se llenará de lujos con ropas muy caras para sus hijos y hasta un zoológico para su hija.

“Los paraguayos serán extinguidos para siempre, por el Brasil”, concluyó.