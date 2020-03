Paraguayo en Italia relata su vivencia en cuarentena tras recuperarse del Covid-19

El compatriota contó que la enfermedad se propagó de forma muy rápida y que, pese a las medidas de aislamiento, la cantidad de infectados sobrepasó al sistema de salud.

Señaló que vive en un departamento con otras cuatro personas y que una de ellas dio positivo al coronavirus, poco después él y los otros compañeros comenzaron a desarrollar todos los síntomas.

“Yo inicialmente no le presté atención a los síntomas porque no se relacionaban con los del Covid-19. Después ya tuve tos y mucha fiebre”, rememoró en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Siguió contando que su compañera fue la única que recibió asistencia médica y dio positivo al coronavirus. “Si una persona en la casa lo tiene ya se concluye que el resto fue contagiado”, agregó.

Lea más: Paraguaya relata cómo vive la cuarentena por el coronavirus en Italia

Ahora solo uno de ellos se encarga de hacer las compras y traer todo lo necesario para mantener el aislamiento. Evitan los ascensores para no tocar los botones y salen con todas las medidas para evitar contagios.

"Es imposible no salir, por lo tanto, uno de nosotros se encarga de ir a comprar los alimentos, pero cumpliendo con todas las medidas de seguridad", mencionó.

Pereira refirió que todo este tiempo estuvo en contacto con su familia y fue asistido por la Embajada paraguaya en Italia.

Ilustró que con la medida de cuarentena total y obligatoria toda la ciudad prácticamente paró. La zona donde vive está cerca del Coliseo que, desde el 3 de abril, permanece cerrado y ya sin visitas de turistas.

"Mi departamento está cerca del Coliseo y para mí fue una imagen muy fuerte ver todo completamente vacío", relató.

El Gobierno de Italia tomó precauciones para frenar el virus imponiendo severas medidas de prevención como la cuarentena obligatoria. La multa por no respetar las normas sanitarias es de 5.000 euros, alrededor de G. 30 millones.

Luis Carlos dijo que la enfermedad se propagó de forma muy rápida y que la ciudad de Roma se cerró de forma abrupta. Los fallecidos en Italia por coronavirus alcanzaron los 10.779, lo que supone 756 muertes en las últimas 24 horas.