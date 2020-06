Se trata de la paraguaya cuya historia lo había hecho pública ella misma mediante un video donde relató los dramáticos momentos que les tocó vivir en España. La mujer había perdido a su madre a causa del Covid-19 y, además, dio positivo al coronavirus.

Ahora Luraghi y sus hijos deben cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días en un albergue, en el polideportivo de la Universidad Politécnica del Paraguay (UPAP). En una conversación con Monumental 1080 AM la mujer denunció que las condiciones son insalubres en el lugar donde están.

"Todos nos sometemos al protocolo de entrar en cuarentena, incluso yo, que ya tuve el Covid, pero a mí se me hace muy indignante en esta situación que estamos pasando. Yo tuve que dormir en un colchón en el suelo y ahora amanecí con muchos dolores en la espalda. Hay una mala organización, que nos tengan así es deshumano", señaló.

La joven madre estaba residiendo en Barcelona y quedaron en total estado de vulnerabilidad con sus hijos tras la muerte de su progenitora, por lo que pidió la ayuda del Consulado paraguayo en esa región de España.

Pasó por malos momentos allá cuando familiares del padrastro, un ciudadano español, intentaron desalojarla de la casa donde vivía con su madre. En su retorno al país detalló que están confinados específicamente en un tinglado de fútbol de salón, donde se montaron divisorias de terciadas para separar las camas muy pequeñas.

Según describió, se trata de una instalación que filtra mucho la humedad, con muchas aberturas, hasta en el baño, lo cual propicia enfermedades respiratorias.

"A mí me dieron una cama para dormir entre tres (con los hijos) y yo les dije que apenas ellos dos duermen ahí, entonces me dijeron ya te veremos, ya te veremos y así me tuvieron hasta que se fueron y no me consiguieron nada", refirió.

Relató que como la instalación tiene un techo de zinc, con la lluvia, toda la noche hizo ruido. "Había criaturas en el albergue, incluidos mis hijos, que se pasaron llorando por el ruido espantoso, además de que chorreaba todo aquí, por todos lados. Entonces, agarré un colchón y dormí en el suelo", relató Haydeé Luraghi.

Aseguró que en el lugar están albergados cinco niños en total y un hombre de 70 años que padece alzheimer.

La compatriota que regresó al país dijo estar muy agradecida por tantas cosas y a su vez indignada por esta situación. Incluso, expuso que recién este sábado se le practicará a todo el grupo el test de Covid-19.

"Yo estoy muy agradecida con todo como dije, pero yo soy madre y tengo que decir que esto no es bueno. No puedo verle así a mis hijos durmiendo en esas condiciones dentro (...). Realmente se tenía que haber previsto estas cosas, no quiero quejarme, pero tengo que decir la verdad, cómo son las cosas", expresó.