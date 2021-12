Papá de Peter Reimer relata cómo se reencontró con su hijo

Reimer contó que una persona lo contactó a su número y le dijo que Peter estaba en una vivienda de una comunidad indígena y que vaya a buscarlo.

“Esta mañana me llamaron y me dijeron que vaya a un lugar a buscar a mi hijo, que solo podíamos ir dos personas, que está en una casa durmiendo y que llegó anoche. Me dijeron que si venía otra persona más lo iban a matar. Fuimos callados entre dos”, relató.

https://twitter.com/npyoficial/status/1470737867706142721 "No dormí, estuve esperando la llamada toda la noche"



♦ Al borde de las lágrimas, David Reimer relató el rescate de su hijo.



♦ Recibió la una llamada con la indicación de ir a buscar a Peter, podía ir con una sola persona o el joven corría el riesgo de ser asesinado.#NPY pic.twitter.com/C6748UyLsQ — NPY Oficial (@npyoficial) December 14, 2021

El colono aseguró que su hijo no trajo ningún mensaje del grupo que lo secuestró y contó que estaba en buenas condiciones de salud, pero algo asustado.

El joven fue liberado pocas horas después de que su familia cumpliera con la entrega de víveres a unas 20 comunidades indígenas, por valor de USD 500.000.

Su liberación se dio a unos 15 km de su vivienda, en la zona de la comunidad indígena Jeroky Rokua, de San Pedro.

La familia concluyó la entrega de los alimentos durante la mañana del lunes con la repartición en los barrios Ricardo Brugada y Pelopincho, de Asunción. Poco después, David Reimer pidió públicamente a los delincuentes que cumplan con su parte.

Algunas de las familias indígenas y campesinas rechazaron los víveres, ya que son producto de una extorsión. No obstante, algunos revieron su posición ante las súplicas de la familia.

La familia del colono debió recurrir a la ayuda de amigos para cumplir con lo exigido, ya que no contaban con los recursos económicos.

En este caso, dos colonos menonitas y dos paraguayos fueron llevados por los criminales de la estancia Guyra Campana, ubicada en Santa Rosa del Aguaray, de San Pedro.

Horas después, los dos paraguayos y uno de los menonitas fueron liberados por los captores, pero el joven Peter quedó en poder de los delincuentes.