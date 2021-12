“Nos acaba de informar la gente de Antisecuestro que el joven está en su casa y está con buen estado de salud”, dijo Giuzzio en contacto con NPY.

El secretario de Estado comentó que el joven está descansando en su casa y, posteriormente, será sometido a una revisión médica.

“Aún no tenemos muchos detalles. Un equipo de Antisecuestro está por la zona. La información que dé a los investigadores podrá confirmar algunas hipótesis”, dijo.

Por su parte, el comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional, comentó que el colono fue liberado en las inmediaciones de la comunidad indígena Jeroky Rokua, distante a unos 15 km del lugar del plagio.

Cardozo reconoció que no cuentan con mayores detalles sobre la liberación, ya que las comunicaciones no son óptimas en la zona. No obstante, ratificó que Peter está en buenas condiciones de salud.

Peter Reimer fue liberado luego de que su familia cumpliera con la entrega de víveres a unas 20 comunidades por unos USD 500.000, que era parte de las exigencias de sus secuestradores.

En este caso, dos colonos menonitas y dos paraguayos fueron llevados por los criminales de la estancia Guyra Campana, ubicada en Santa Rosa del Aguaray, de San Pedro.

Horas después, los dos paraguayos y uno de los menonitas fueron liberados por los captores, pero el joven Peter quedó en poder de los delincuentes.