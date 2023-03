Pacientes del Incán siguen aguardando quimioterapias

En el Instituto Nacional del Cáncer (Incán) se desató otra crisis el viernes porque la cabina de preparación de medicinas para las quimioterapias no funcionaba, por lo que unos 30 pacientes oncológicos se quedaron sin el tratamiento esencial para mantenerse con vida, según informó a Monumental 1080 AM el director del Incán, Marcelo Galli.

En esa misma línea, el médico comunicó que este fin de semana el equipo fue reparado, por lo que este lunes se debería regularizar el servicio de quimioterapias.

Si bien reconoció que otras máquinas necesitan de mantenimiento, como así también requieren de equipamientos nuevos, el doctor afirmó que “casi todos los equipos están operativos”.

Le puede interesar: Crisis en Incán: Pacientes con cáncer deambulando y trabajadores en paro

Las máquinas que más se utilizan en el centro asistencial son las terapéuticas –para terapia de radiación– y de diagnósticos, como el tomógrafo.

Muchos de los servicios del Incán son tercerizados y los pacientes son derivados a centros privados para la realización de estudios o tratamientos.

“Como el Incán físicamente ya no da abasto, entonces el Ministerio de Salud tuvo la buena idea de hacer convenios con instituciones privadas para poder atender a todo el mundo”, manifestó el médico.

Pacientes Incán.jpeg Pacientes oncológicos siguen aguardando por el servicio de quimioterapia. Fernando Calistro, ÚH.

“Efectivamente muchos de los pacientes llegan con la enfermedad avanza y las posibilidades de sobrevida disminuyen y los costos para el Estado aumentan”, indicó. El médico abogó por apuntar a la inversión en tratamientos de prevención y detección precoz.

Por otra parte, pacientes oncológicos que fueron reagendados para este lunes siguen aguardando el tratamiento de quimioterapia.

"Estamos esperando desde las cinco de la mañana", dijo la familiar de un paciente que fue consultada por NPY sobre el tiempo de espera en el centro.

Otro familiar manifestó que vino desde J. Augusto Saldívar y sigue aguardando por el tratamiento médico de su paciente.

"Ojalá que se pongan las pilas (las autoridades), porque nosotros sufrimos por la enfermedad y venimos a sufrir acá. No da gusto", dijo una paciente a NPY.

Medicamentos que faltan

Respecto al faltante de medicamentos, la doctora Leticia Pintos, directora general de Redes y Servicios de Salud, señaló que son ocho los fármacos que están en falta.

"Tres tenían que haber llegando el viernes" y los otros cinco no llegan por "problemas con las empresas proveedoras", comentó.

También puede leer: Pacientes oncológicos vuelven a manifestarse en Incán por falta de medicamentos

La entrega de los mismos será de forma paulatina y siguiendo un cronograma, según detalló Leticia Pintos. "Vamos a estar informando a los usuarios según vayan llegando los medicamentos, de modo que no falten", señaló.

Consultada por las máquinas que no funcionan en el Incán, la médica dijo que el único equipo que aún no entró en servicio es el tomógrafo principal del centro debido a un error informático, pero no es un problema mayor, ya que los pacientes son trasladados a centros privados.

"Los otros equipos están todos operativos en su mayoría", sentenció.