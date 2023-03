Crisis en Incán: Pacientes con cáncer deambulando y trabajadores en paro

Además de esto, ahora se suma otro reclamo, debido a que licenciados del centro asistencial decidieron ir a paro voluntario, afirmando que la campana de flujo o cabina de preparación de medicinas para las quimioterapias no funciona ante la falta de mantenimiento.

Sobre este último punto, Raúl Torres, presidente del Sindicato de Funcionarios del Incán, manifestó a NPY que no pueden seguir utilizando el aparato sin el manteamiento correspondiente, ya que se pone en riesgo la vida de los profesionales de la salud.

Afirmó que no se trata de una decisión arbitraria para perjudicar a los pacientes, sino que varios funcionarios están presentando efectos adversos a causa de esto y con la medida buscan velar por la vida de los trabajadores que se exponen a la máquina.

Seguidamente, el profesional detalló que en la cabina se preparan al menos 50 a 100 medicamentos para quimioterapia por día y que en un solo preparado todos los que se encuentran cerca se arriesgan a sufrir fuertes daños.

“El ambiente laboral no es el adecuado, no les podemos exponer a los compañeros, están sufriendo la falta de garantía laboral. No está funcionando la cabina por falta de mantenimiento, ya se había pedido hace algunos años esto y la respuesta fue nula“, lamentó.

Añadió que el grado de toxicidad es “muy grande“ y que, si bien los efectos no se ven a corto plazo, a largo plazo sí podrán evidenciarse daños graves e incluso ocasionar la muerte.

Finalmente, Torres indicó que este último miércoles presentaron una nota manifestando la problemática, pero que se mantendrán con la postura de no utilizar la máquina. En tanto, afirmó que lamentablemente el inconveniente no podrá tener una solución rápida.

“Ya no vamos a permitir que se den soluciones parche. Desde hace un par de años nos estamos exponiendo. Varios compañeros ya tuvieron reacciones. Evidentemente es una situación alarmante. Vómitos, náuseas, incluso efectos en la piel“, aseveró el profesional.

Una problemática sin solución

Mientras tanto, en el Incán vuelve a surgir la problemática por la falta de medicamentos. Esta vez, los afectados señalan que desde diciembre del año pasado vienen sufriendo el problema, lo que repercute en inconvenientes para acceder a la quimioterapia.

Varios pacientes calificaron de injusta la situación y señalaron que la falta de medicamentos y el problema con la cabina no son los únicos inconvenientes en el sitio, ya que hay otros aparatos que tampoco están funcionando.

“Es algo injusto para nosotros. Yo vine hoy porque tengo que realizar mi consulta, presentar mis análisis y me encuentro con este paro. Tendré que reagendarme para mi tratamiento“, señaló una de las afectadas a NPY.

“Acá las máquinas ni funcionan, uno viene para análisis, dos nomás te hacen y tenés que hacerte 10 clases. Tenés que rebuscarte. Yo ya recorrí muchos hospitales y vengo de Caacupé, vengo para mi tratamiento, pero me pidieron tomografía completa y no hay acá“, cuestionó otra paciente del Incán.

Otra mujer que se encontraba en el lugar lamentó toda la situación que se está viviendo y ver a los pacientes rogar por ser atendidos para mantenerse con vida.

Esperan regularizar el lunes

El director médico del Incán, Marcelo Galli, habló sobre toda la problemática en el lugar y manifestó que se está previendo la reparación de la máquina “en estos días“, para que a partir del lunes se regularice la situación, reagendando a los pacientes de este viernes para esa jornada.

“Esto genera mucha incomodidad, por supuesto, porque muchos vienen de lejos, tienen costos que asumir para su traslado y estadía, muchos son ancianos, entendemos todo eso, pero estamos dispuestos a hacer lo posible para regularizar a partir del lunes“, afirmó.

El médico argumentó que se llegó hasta este punto porque “trataron que el equipo sea subsanado con los problemas específicos que iba presentando“.

Dijo que el aparato cuenta con filtros que deben ser importados de otros países y que muchas veces venían distintos técnicos que tenían opiniones diferentes. “Así se fue estirando la situación, además de la cuestión administrativa. Lastimosamente fuimos superados por el deterioro“, reconoció.

Finalmente, aseveró que se está viendo, a través del Ministerio de Salud, la forma de acceder a la adquisición de nuevos equipos, ante la necesidad de los pacientes del Incán. Además, dijo que cuentan con un proyecto “grande“ para la reestructuración en la atención.