Otro grupo de ex alumnas del Cristo Rey defiende a Cristian Kriskovich

Alumnas de las promociones 1984, 1985 y 1986 del Colegio Cristo Rey criticaron el comunicado emitido por otro grupo de ex estudiantes de la misma institución que pidieron la renuncia de Cristian Kriskovich al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Acusaron que, guiadas por una persona que no se identifica, quisieron mancillar el nombre de una persona, en referencia a Kriskovich.

En un comunicado que se conoció este miércoles, alegaron que la mujer que lo denunció ante la Justicia “en varias oportunidades reconoció que compró notas de la universidad y, por tal motivo, fue expulsada junto con otros 44 estudiantes”. Pero, en realidad, la afectada nunca aceptó haber incurrido en el delito y por eso no había pedido disculpas a la universidad, como lo hicieron otros jóvenes.

Las ex alumnas también lamentaron en el documento que un grupo de personas condene a otra, en este caso a Kriskovich, sin haber escuchado su versión. Recordaron que el denunciado fue procesado por la Fiscalía y que fue encontrado inocente, tanto en el caso de acoso sexual como en el de las compras de notas en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

Nota relacionada: Ex alumnas del Colegio Cristo Rey piden renuncia de Cristian Kriskovich

No obstante, aseguraron que la jueza del caso de compra notas, Lici Sánchez, y los abogados de la casa de estudios explicaron que la orden de captura fue por ese caso, no por el de acoso. Pidieron no condenar a alguien solo por simples chismes. “En honor a la verdad, nos parece una falta de respeto y sentido crítico condenar a alguien, a cualquier persona, sin haber juzgado adecuadamente toda la verdad”, reza el comunicado.

Posteriormente a que la Justicia falle a su favor, Kriskovich presentó una contrademanda por daños y perjuicios contra la mujer que lo denunció. Pidió USD 450.000 como resarcimiento. La Fiscalía había considerado que el denunciado solamente hizo “cortejo y galanteo”.

Nota relacionada: Ordenan captura de joven que denunció a Cristian Kriskovich por acoso

Finalmente, las ex alumnas pidieron justicia “para que nadie sea condenado y juzgado falsamente solo por tratar de defender sus derechos, y menos aún por tratar de defenderse”.