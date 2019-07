En el caso, el denunciado fue absuelto, pero presentó una demanda contra su denunciante pidiendo un resarcimiento millonario.

En el documento las ex alumnas sostuvieron que Kriskovich fue un hombre “falto de moral que no paró de acosarla y al encontrar por respuesta un NO, se ensañó de sobremanera tratando de que esta chica desista de la denuncia, una vez que la hizo pública”.

Acusaron que usó sus influencias en el Consejo de la Magistratura (CM) para utilizar la justicia a su favor. Cuestionaron que no haya permitido que la mujer mostrara los mensajes por WhatsApp que él envió a la víctima para que sean usados como prueba en el proceso.

En ese sentido, repudiaron la actitud y el abuso de poder por parte de Kriskovich, que también es ex alumno del Cristo Rey. Sostuvieron que la institución les enseñó valores que se encargó de pisotear.

Consideraron que es “un retroceso y acobarda a otras mujeres acosadas que ven que la justicia no va a salir a su favor”. Le exigieron la renuncia ante al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por no ser digno del cargo.

“Deje en paz a esta chica que bastante daño ya le ha causado, solo por ser valiente”, finalizó el texto.

La denunciante era estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Había manifestado públicamente en el 2014 que Kriskovich, docente de la facultad y miembro del Consejo de la Magistratura en ese momento, supuestamente la acosó sexualmente.

La Justicia salió a favor del denunciado en un proceso que fue cuestionado por la defensa y el abogado presentó una contrademanda por daños morales en la que reclamó USD 450.000.

Además, tras la denuncia ella fue incluida entre los 40 alumnos imputados por la compra de notas en la misma universidad. Actualmente, tiene una orden de captura por no presentarse, ni una sola vez, a la audiencia preliminar sobre esta causa.