Otro chofer de la Línea 18 se crucifica frente al MOPC

Los choferes, familias y propietarios de ómnibus volvieron a manifestarse este martes contra el Viceministerio de Transporte, por supuestamente no respetar la medida cautelar para poder circular, otorgada por una jueza ya en el año 2017. Otros choferes amenazan también con crucificarse.

En contacto con Última Hora, una de las propietarias de ómnibus, Rumilda Pavón, contó que uno de los choferes, de nombre Augusto Ramón Espínola Vera, de 65 años, se crucificó este martes como medida de fuerza ante el incumplimiento por parte del Viceministerio de Transporte de los acuerdos a los que llegaron hace ocho días.

“Llegamos a un acuerdo de que teníamos que poner en condiciones nuestros ómnibus, pusimos todo. Somos conscientes también de que existe una deuda, pero cómo se va a pagar una deuda si no trabajamos”, remarcó.

Asimismo, dijo que son perseguidos y que el viceministro de Transporte, Pedro Britos, y a la vez el ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, son responsables de desacatar una orden judicial.

Pavón denunció que un colectivo del año 2010 fue incautado y se encuentra en el corralón por no contar supuestamente con los papeles, “pero es mentira, tenemos todos los documentos al día”.

Entre tanto, refirió que el viceministro alega que los gremios están presionando. “Qué tienen que ver los gremios, qué tiene que ver ese tal César Ruiz Díaz, si él es el presidente de la Cetrapam, que no tiene ni colectivo y se lucran con G. 750 millones mensuales por cada itinerario y nosotros no cobramos el subsidio, sobrevivimos con el pasaje que se cobra día a día”, criticó.

Así también, aclaró que la medida cautelar sigue vigente hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se expida al respecto, pero mientras piden seguir trabajando.

De la misma manera, afirmó que no le pueden exigir ómnibus con aire acondicionado, porque ellos no son permisionarios; es decir, no reciben subsidio del Estado por pasaje o compra de nuevas unidades de transporte.

“Nos ofrecieron la Línea 32 de Guarambaré y el doctor César Martínez Téllez iba a presentarse para la licitación, pero al final ellos se hicieron de los ñembotavy (desentendidos), hicieron pasar y le dieron a la empresa Magno, de la Línea 12. Al final ellos no quieren solución”, aseveró.

Entre otras cosas, sostuvo que si se solucionaba el problema se iba a buscar acceder a los ómnibus con aire que ofrece y subsidia el Gobierno, pero el viceministro nisiquiera se dignó a atender este martes el teléfono.

Finalmente, aseguró que van a endurecer la medida hasta que les den un documento que les habilite a trabajar.

“O nos morimos todos o nos dan una solución, ya no hay de otra con esta gente, lastimosamente nuestras autoridades hacen caso omiso a las necesidades que tenemos”, amenazó.