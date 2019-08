Ordenan captura de ex gobernador colorado Óscar Núñez

El ex gobernador de Villa Hayes, Óscar Núñez (drc), con su ex abogado Óscar Latorre (izq).

El juez de Pozo Colorado, Daniel Ledesma, ordenó la captura del ex diputado y ex gobernador colorado Óscar Núñez, quien no se presentó, al igual que su abogada, a la audiencia preliminar fijada para este lunes. Núñez promovió un incidente de nulidad en la causa, pero según el juez no justifica su inasistencia, informó la periodista Marcia Martínez.