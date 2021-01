Municipalidad de San Bernardino ya no permitirá eventos artísticos

Aclaró que en los lugares públicos ya no permitirán los eventos artísticos, pero los restaurantes sí podrán operar, ya que muchos respetan los horarios y los protocolos sanitarios.

Aseguró que la Municipalidad no emitió ningún tipo de permiso para el evento realizado el viernes pasado en el anfiteatro José Asunción Flores.

"Nosotros no hemos emitido ningún tipo de permiso para ese evento. Por eso les reclamamos mucho a ellos y vamos a establecer una multa muy fuerte por esa situación, porque no tienen ningún tipo de permiso ellos para hacer ese espectáculo artístico. Estamos analizando para no permitir a ningún restaurante ni a ninguna organización que haga más durante toda esta temporada este tipo de eventos en vivo", expresó en conversación con radio Monumental 1080 AM.

El jefe comunal refirió que el evento realizado fue algo que "lamenta muchísimo" y que los empresarios ponen en riesgo al resto que está haciendo bien las cosas.

"Para nosotros fue un error muy fuerte. Esperemos que los empresarios que vienen a hacer inversiones con el objetivo de reactivar la economía en la ciudad tengan cuidado de este tipo de cosas y respeten el protocolo, porque aquí está en riesgo la vida y la muerte, entonces deben priorizar esa parte", agregó.

Explicó que hay muchas fiestas que se realizan "de forma clandestina", de manera privada, y que la Municipalidad no tiene un sistema de control para saber lo que las personas realizan en sus domicilios. Dijo que si alguna empresa llega a caer en ese tipo de "errores", tiene que responder ante la Justicia.

El caso

El evento se realizó el pasado viernes en el anfiteatro José Asunción Flores, donde se aglomeraron casi 1.000 personas en el concierto del artista nacional Joshua Dietrich.

Imágenes y videos de las actividades se viralizaron en las redes sociales, por lo que la Policía Nacional y la Fiscalía tomaron intervención en el caso.

El médico neumólogo Carlos Morínigo informó este martes que ya se registraron casos positivos de Covid-19 tras el concierto.

“Ya estamos teniendo gente con cuadros positivos por contagios que se produjeron entre familiares. Estamos hablando de abuelos descompensados a causa de nietos que fueron al concierto”, afirmó el médico en entrevista con Monumental 1080 AM.

El Ministerio Público espera la respuesta de los informes solicitados a varias instituciones públicas de manera a identificar a los responsables del incumplimiento de los protocolos sanitarios.

Desde la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública también se instó a las personas que asistieron al masivo evento a guardar aislamiento preventivo, de manera a no exponer a todo su núcleo.