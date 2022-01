Doña Miguela Melgarejo, del asentamiento Santa Clara de Hernandarias , Departamento de Alto Paraná , narró a Monumental 1080 AM los momentos de dolor, susto y felicidad que vivió durante estos últimos meses. Su hijo Édgar Arnaldo Villalba desapareció y luego le informaron que fue encontrado muerto. La familia incluso enterró su supuesto cuerpo; sin embargo, finalmente el joven estaba vivo.

La mujer declaró que su hijo, de 26 años, se había perdido, ya que tiene problemas mentales a consecuencia de un golpe en la cabeza, el pasado 7 de octubre.

"Hicimos la denuncia en varias ocasiones, hasta que apareció un cuerpo en el río Paraná, pero que ya estaba en estado de descomposición. Tenía un tatuaje, su bigote y lunar en el mismo lugar que él", relató la mujer a Monumental 1080 AM.

Dijo que nunca pudo hacer un reconocimiento en vivo, solo lo hizo por características que le dijeron que presentaba el cuerpo, ya que la funeraria le pidió G. 500.000 para poder ver el cuerpo y otro monto para retirarlo.

https://twitter.com/AM_1080/status/1484241587924254725 Enterró cuerpo de otra persona creyendo que era su hijo



"Apareció un cuerpo que era igual a mi hijo en el Paraná y hace tres días me llegó la noticia que él está vivo"



La madre contó que él sufre algunos trastornos y pide ayuda: (0976) 661 - 033#AM1080 pic.twitter.com/7HxgkDJ05G — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 20, 2022

"Les expliqué que era muy pobre y que no tenía ese dinero. Busqué gente que pudiera ayudarnos y por suerte conseguí que me ayuden a retirar el cuerpo que fue enterrado en el cementerio de Hernandarias el día después", añadió.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado esta semana cuando el hijo al que creía muerto e incluso había enterrado apareció en una publicación de Facebook en la que un usuario pedía a la ciudadanía ayudar para encontrar a los familiares del joven, que vivía en las calles de Minga Guazú.

"Demasiado grande fue el susto que me llevé, hace tres días que recibí el mensaje que decía que al que enterré fue a otra persona porque mi hijo estaba vivo y que estaba buscando a sus familiares por Facebook. Esa noche no dormí. Al día siguiente me cargaron saldo y hablé con el número que facilitaron los que nos buscaban", comentó la madre.

Dijo que afortunadamente una tía encontró una publicación en redes sociales en la que se pedía información de los familiares de un hombre que estaba en Minga Guazú, en el kilómetro 26 Monday.

"Así fue como pude hablar con él y encontré a mi hijo. Hace tres noches que duerme con nosotros", señaló la mujer, quien pide ayuda para cambiar los papeles de defunción, atendiendo a la situación económica por la que atraviesa.

Asimismo solicitó la ayuda siquiátrica para que su hijo siga un tratamiento, evitar que vuelva a salir de la casa y perderse. Las personas que quieran ayudar a la familia pueden comunicarse al (0976) 661-033.