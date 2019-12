Mujer denuncia a policía por violencia en San Juan Bautista

La mujer denunció que fue víctima de violencia por parte de su ex pareja, un policía.

Se trata del suboficial Daniel Del Pilar Gómez Pedrozo, quien fue denunciado por su ex pareja por un supuesto caso de violencia. El supuesto autor prestaba servicios en la Comisaría 1ª de San Juan Bautista .

La denuncia, radicada el pasado 28 de noviembre, relata que cerca de las 22.40 de ese día, el agente fue hasta la casa de la mujer y la amenazó de muerte, incluso, la agredió físicamente con golpes de puño en la cabeza. Según el reporte, no es la primera vez que la misma fue violentada.

La víctima fue llevada por una vecina hasta el hospital regional, donde fue asistida y diagnosticada con rastros de golpes.

La mujer también denunció que teme por su vida, ya que los familiares del efectivo policial la hostigan por teléfono, ofreciéndole G. 3.000.000 para que retire la denuncia.

“Llevo más de un año en esta situación, el 17 de junio del año pasado ya intentó dispararme con su arma y por un milagro me salvé”, contó la mujer.

Además, comentó que el hombre tiene restricción de acercamiento, pero nunca cumplió. También recordó que su ex pareja ya estuvo recluido en la comisaría local hace unos meses.

La mujer pidió ayuda para poder sobrellevar la situación, ya que hasta el momento solo recibió asistencia sicológica en el hospital de la zona.

“Mi vida vale demasiado, no quiero ser la siguiente víctima de feminicidio de mi ciudad, si no fui la primera seré la segunda si no se toman las medidas necesarias", dijo la mujer.

Por su parte, el juez Penal de Garantías de Misiones, Julián Camacho, dispuso que el suboficial sea derivado a la Penitenciaría Regional de Misiones. El hombre ya tiene antecedentes por violencia familiar.