"Ahora tengo seis concejales. El pueblo me dio esa posibilidad, ya no hay margen de error (...). Para mí, ahora comienza el verdadero gobierno porque la Junta (Municipal) anterior estaba ahí y si yo no hacía un pacto, yo no iba a hacer absolutamente nada", acotó.

Dijo estar "plenamente convencido" de que ahora sí tiene "el timón" de la intendencia municipal y se van a hacer los cambios profundos que busca.

Sobre este punto, se refirió a las denuncias presentadas contra su administración anterior y afirmó que todas ellas "van a tener respuestas documentadas". "Yo creo que a mi vuelta vamos a hacer una conferencia y vamos a responder absolutamente todo", reforzó.

El intendente electo aseguró que si en esta oportunidad fracasa, se retirará de la política. Definió como un fracaso a no poder dar respuestas a las denuncias sobre corrupción.

La Contraloría General de la República comunicó en setiembre el inicio de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Municipalidad de Ciudad del Este mediante resolución 487/2021, que consistirá en la revisión de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos con fondos provenientes de la Ley 6524/20.

Esto incluye el segundo y tercer cuatrimestre del 2020, periodo que corresponde a la gestión del ex intendente Miguel Prieto Vallejos.

La auditoría además incluye verificación a la Dirección General de Control de Bienes Patrimoniales del Estado.

Durante este tiempo se realizaron compras de kits de alimentos, que fueron duramente cuestionados por el concejal Celso Kelembu Miranda, quien terminó denunciando sobrefacturación y licitación amañada en la Fiscalía.

La carpeta fiscal sigue en proceso de investigación. Incorpora además perforación de pozos artesianos que, según la denuncia de Miranda, también fueron sobrefacturados.

Los integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este también presentaron en mayo pasado una denuncia ante la Fiscalía por lesión de confianza contra Prieto por la malversación de fondos de la Comuna por valor de G. 7.448.534.306.