Miguel Prieto: "La gente está podrida de que la mafia nos gobierne"

"Ellos saben que la gente está cansada, que la gente está podrida de que la mafia nos gobierne y en Ciudad del Este nos despertamos en el 2019 y más gente se despertó para el 2021", expresó el candidato a intendente en Ciudad del Este durante la movilización contra Horacio Cartes, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

Durante su discurso, Prieto también dijo que sus rivales políticos, los colorados, "ya saben y ya manejan los números" de la derrota. Y sostuvo que el cambio no se detendrá ni con "plata" ni "amedrentamientos".

En otro momento, mencionó que el 10 de octubre le van a "dar una paliza como la que nunca se van a olvidar" y que "le van a reventar en las urnas" para la Intendencia y la Junta Municipal. "Esto se va a extender por todo el país".

"Yo no quiero que mafiosos me digan lo que tengo que hacer, quiero que el pueblo me diga lo que tengo que hacer, pero jamás en la vida voy a ir a arrodillarme junto a un mafioso alcohólico que se cree dueño del país. ¡Nunca! Prefiero estar muerto antes que hacer eso y que eso quede bastante claro. Ciudad del Este ya no es la mafia, se liberó y nunca más va a volver a ser de estos mafiosos porque yo dejé libre y Ciudad del Este es todo de ustedes y todos ustedes van a gobernar a partir del 10 de octubre", aseguró.

El político mencionó que va a resistir que "les venga la Fiscalía, la Contraloría, informe de la Cámara de Diputados y golpes de todo tipo". Dijo que aún así, la gente está satisfecha con su administración, porque hicieron lo que en 64 años de historia "esos inútiles no pudieron hacer porque solamente pensaban en llenarse los bolsillos".

Por último, manifestó su emoción y agradeció el sacrificio y el esfuerzo que realizó la ciudadanía para acompañar la movilización.

"Gracias a todos los senadores, diputados y a toda la gente que viene a hacer fuerza acá en Ciudad del Este. Gracias a todos ustedes que dicen ¡basta! a la mafia; estoy seguro que, después de la victoria que vamos a tener, los verdaderos responsables del caos van a ser extraditados, estoy convencido de eso porque el pueblo dijo basta", agregó.

Miguel Prieto convocó este domingo a una movilización tras denunciar una persecución política por parte del cartismo. La movilización es contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, donde también se acoplaron referentes de otros partidos de la oposición como el Frente Guasu y el Partido Encuentro Nacional (PEN).

El conflicto se da tras conocerse la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que auditará la gestión del ex intendente Miguel Prieto, puntualmente relacionada a la compra de 25.000 kits de alimentos distribuidos durante la pandemia, el año pasado.

Prieto asegura que no existe ninguna irregularidad y que todo se trata de una cuestión estrictamente política. Dijo que hay “mafias” que por las buenas o por las malas quieren recuperar la administración municipal.