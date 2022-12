Tras la postergación de la audiencia de conciliación, la reconocida periodista Mercedes Menchi Barriocanal señaló a los medios que no aceptará conciliar con el presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop), Juan Vera, quien presuntamente difundió su número de celular e instó a las personas a que la hostiguen y amedrenten.

"Nosotros ya tomamos la decisión. Nosotros no vamos a aceptar la conciliación ni una mediación por una sencilla razón: aquí se pasó una línea. Durante muchos años han utilizado todo tipo de calificativos despectivos para referirse a mi persona y yo nunca jamás levanté la voz en contra de esto, pero ahora violaron mi intimidad", aseveró.

Asimismo, dijo que cuentan con evidencias suficientes para demostrar que Vera difundió en las redes sociales su contacto, instando a la gente a repudiarla, por lo que esperan llegar a un juicio oral en la causa.

Menchi también afirmó que Juan Vera ya la venía hostigando de forma virtual desde hace tiempo, pero que el último hecho ya le causó daños morales y sicológicos tanto a ella como a su familia. Dijo que en una de las publicaciones de las redes incluso se instó a que le tiraran combustible.

Nota relacionada: Abogado de Menchi aclara que medida es para evitar ataques directos

"Yo estoy del lado de los niños, niñas y adolescentes de este país. Lamentablemente hay gente como él (Vera) que quiere confundir. Acá simplemente estamos defendiendo derechos y por eso me metieron en esta historia. Yo no estoy acá porque quiero. Esto fue un atropello a mi intimidad, esto no se puede repetir", reiteró la periodista.

Finalmente, enfatizó en que es importante saber utilizar las herramientas que brinda el Estado para exigir nuestros derechos y dijo que espera que su caso también sirva para un análisis sobre este tipo de hechos en el Poder Judicial.

Este mismo miércoles se debía llevar a cabo la audiencia de mediación entre ambas partes, pero fue postergada para el próximo miércoles 28 de diciembre, debido a que Vera acudió a la cita sin un representante legal.

La defensa de Barriocanal señaló que, si bien no necesariamente el querellado debe presentarse con un abogado, no pueden trasgredir el derecho a la defensa de todo ciudadano, por lo que requirió que la audiencia se fije para otra fecha.

Ante esto, la magistrada dispuso la postergación de la cita y señaló que podrá ser realizada por medios telemáticos para evitar que el proceso se siga dilatando. Menchi estuvo acompañada por otras comunicadoras que la apoyaron.

En medio de una controversia generada en la ciudadanía ante el pedido de derogación de un convenio con la Unión Europea (UE), por el cual se accede a beneficios para las escuelas públicas del país, Menchi Barriocanal fue víctima de agresiones virtuales por parte de cientos de personas.

Esto, después de que aparentemente Vera haya difundido su número personal y haya instado a las personas a amedrentarla, porque la periodista defendía el convenio con la UE.