El abogado Harry Biedermann indicó a Monumental 1080 AM que la orden del juez busca la protección integral a través de una medida que impide el contacto mal intencionado, de amedrentamiento, al número de teléfono personal de la periodista Mercedes Menchi Barriocanal.

“Esto no es extensible hacia las opiniones que tengan las diferentes personas. Se refiere al contacto que pudiera tener cualquier persona para insultarla a su teléfono personal”, señaló.

Asimismo, explicó que la medida se extienda al hecho de que exista un contacto al número personal con contenido de odio, a través de SMS, Whatsapp o redes sociales.

“No significa que las personas no puedan referirse a Menchi en sus propias redes sociales, quiere decir que a través de sus redes sociales uno no puede contactar al teléfono privado de Menchi para dar estos mensajes de odios y amedrentamiento. La medida solicitada es para dejar de recibir violaciones a la intimidad, no expresiones en sus propias redes de las personas”, remarcó.

El juez de Paz Gustavo Villalba Báez dispuso una serie de medidas de protección para la comunicadora Menchi Barriocanal y derivó la carpeta al Ministerio Público. La periodista hizo un pedido de medida cautelar contra el acoso, la violencia y la persecución que sufre por su postura contra la derogación del convenio con la Unión Europea (UE).

El juez de Paz ordenó la prohibición de violencia sicológica, telemática y de todo tipo de maltrato contra Barriocanal, así como la prohibición de difundir sus datos personales y los de sus familiares. Su incumplimiento incurre en un hecho punible por desacato.

Asimismo, el magistrado derivó el caso a la Comandancia de la Policía Nacional, así como a la Fiscalía General del Estado, para identificar a los presuntos responsables.

Menchi había expresado su postura tras la aprobación de la derogación de un convenio con la Unión Europea que afecta a la alimentación escolar, útiles y también para intervenir de emergencia en cuestiones de infraestructura.

Su contacto telefónico fue difundido

La presentadora de televisión denunció que su contacto telefónico fue difundido y, en consecuencia, recibió una lluvia de mensajes a su número particular con expresiones violentas y agresivas.

No obstante, en las redes sociales anteriormente ya era hostigada por internautas que cuestionaban sus posturas en determinados temas. Organizaciones de trabajadores de prensa, como el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay, exigieron medidas a favor de la periodista tras la campaña en su contra por su postura contra la derogación del convenio con la Unión Europea (UE).