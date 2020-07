Los números no son favorables y los insumos todavía faltan en los hospitales, por ello los médicos creen que todavía no conviene pasar a la fase 4.

Referentes de grupos médicos de Paraguay consideran que todavía no es oportuno avanzar a la fase 4 de la cuarentena inteligente debido a que los indicadores epidemiológicos son "desfavorables" y porque en los hospitales todavía siguen sin los equipos de protección necesarios.

El Gobierno Nacional dispuso que la extensión de la fase 3 sea hasta el 19 de julio.

El presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, José Fusillo, señaló en radio Monumental 1080 AM que desde el punto de vista "estrictamente sanitario" no ve conveniente pasar a otra fase. Lo mismo refirió la presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, Gloria Meza, quien agrega que no se están siguiendo los protocolos de salud.

Nota relacionada: Ejecutivo formaliza extensión de fase 3 de la cuarentena inteligente

"Los indicadores actuales muestran que tenemos una cantidad de casos en aumento. En el contexto de una semana atrás a hoy, tenemos 840 casos en siete días, y tuvimos una duplicación de internados en las dos últimas semanas", refirió Fusillo.

Sobre el punto, detalló que también se duplicaron los números de pacientes internados en Terapia Intensiva en las dos últimas semanas, además de que se registraron seis fallecidos en ocho días, y cinco de los cuales fueron menores de 50 años.

"Entonces hay algunos indicadores que te hacen estar un poco más en alerta", resaltó el médico.

También agregó que se debe insistir con los controles en la siguiente etapa, "que va ser una fase más social". De hecho, indicó que actualmente los focos de contagio se dan en los grupos sociales y en los lugares de trabajo.

Le puede interesar: Relajamiento pasa factura y casos comunitarios se incrementan

"Como nunca en esta semana hemos visto muchísimos comunicados de empresas públicas y privadas sacando notificaciones de que tuvieron uno o dos empleados, o personal (contagiado de Covid-19)", indicó.

Gloria Meza, por su parte, dijo que se debe hacer mayor énfasis en el comportamiento social para poder avanzar en la próxima fase. "Acá hay un problema cultural y de control y no se están siguiendo los protocolos", afirmó la doctora.

"Esto se está yendo muy rápido, pero sabíamos que iba a ser así, la gente está hastiada de estar encerrada y hay muchos problemas económicos, no sabemos cómo manejar esta situación", sostuvo.

Lea más: Salud difunde nuevo protocolo de Covid-19, que pone plazos de recuperación

El Círculo Paraguayo de Médicos expresó en un comunicado que no es conveniente avanzar a una siguiente etapa de la cuarentena inteligente porque los indicadores no son favorables.

Pero, el presidente del gremio también subrayó que la "situación sanitaria" es la no que no permite ir a la fase 4. "Acá hay una deuda de parte de las autoridades. de no haber proveído lo que teníamos que tener a esta altura de la pandemia", sostuvo.

Citó que hasta el momento los hospitales no cuentan con los insumos y equipamientos necesarios para atender a pacientes con coronavirus. Habló del manejo en "secretismo" de la provisión de los mismos.