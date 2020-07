Relajamiento pasa factura y casos comunitarios se incrementan

El nuevo coronavirus está instalado en Paraguay, circulando principalmente en las zonas más densamente pobladas como Asunción, Central y Alto Paraná, y el relajamiento en el cumplimiento de las medidas sanitarias, como el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y el lavado correcto de manos, están pasando factura. La explosión de casos sin nexo, el aumento de los focos de contagios en diferentes puntos del país y la cantidad de camas ocupadas por pacientes con Covid-19 y otras afecciones respiratorias son una prueba de ello.

Ayer, el Ministerio de Salud Pública reportó nuevamente 94 casos positivos de Covid-19 de un total de 1.886 muestras analizadas. 72 fueron por contacto, cinco del exterior y 17 no tienen nexo y provienen de nueve ciudades del país. Además, hay 29 pacientes internados, 10 en la unidad de terapia intensiva (UTI) y 15 recuperados, totalizando 1.308 sanados. Con este último reporte, la cantidad de casos de la enfermedad pandémica en Paraguay asciende a 3.074. Un caso sin nexo corresponde a un niño de 1 año y 11 meses de San Juan Bautista, Misiones, reportó la corresponsal Vanessa Rodríguez. “El martes ingresó al Hospital Regional, luego de tres días lo trasladaron a la capital donde se le practicó la prueba y dio positivo. Por el hecho están 18 trabajadores de blanco y 7 familiares en aislamiento domiciliario”, refirió Rodney Giménez, director de la Octava Región Sanitaria. FOCOS Y PREVENCIÓN El doctor Eugenio Báez, infectólogo, dijo en radio Monumental 1080 AM que estamos viendo muchos casos sin nexos, eso quiere decir que el virus ya se instaló de forma comunitaria. Sostiene que no hay un justificativo para levantar las medidas de prevención, sobre todo ahora que estamos saliendo más. Precisamente, muchos de los contagios del Covid-19 en Ciudad del Este se dan a través de actividades sociales y en gimnasios. “Lo fundamental aquí es que la población tome en serio otra vez este tema y se vuelva a cuidar y cuide a los demás. Estamos viendo muchos contagios en eventos sociales, gimnasios y en estos últimos días también en ambientes laborales que no estaban ocurriendo”, refirió el doctor Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria. El brote de Covid-19, que suma 30 casos en la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, tiene tres focos, de los cuales uno es la responsable de la mitad de los contagios. “Son focos bien identificados y se está trabajando muy de cerca con el Hospital Distrital. Ellos realizan la toma de muestra”, indicó. Al respecto, mencionó que se reunió con las autoridades locales para analizar la situación y las estrategias de trabajo a adoptar para frenar la transmisión en la ciudad. “Tuvimos una reunión con el intendente municipal (César Torres) relacionada con el aumento de casos en esa ciudad el último fin de semana. La ciudad se declaró en estado de emergencia sanitaria. Se va a trabajar con toda la comunidad de manera a concienciar de forma más rápida a toda la población”, señaló. Instó a la población a dejar los encuentros sociales. “Vemos que hay reuniones y eventos que podemos posponer. Tenemos que hacer el juicio ante cada situación, si vale la pena o no realizar ese evento o esa actividad. Muchas veces se puede, porque la salud está ante todo”, dijo. Señaló que la intención es que todos los principales distritos de la zona metropolitana del Alto Paraná trabajen de manera conjunta. Por otro lado, pidió a aquellas personas con comorbilidades, con enfermedad de base (diabetes, hipertensión, cardiopatías, etc.) a no exponerse mucho, a permanecer lo máximo posible dentro de su domicilio, informó el corresponsal Wilson Ferreira. PROTOCOLOS La Unión Industrial Paraguaya y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) comunicaron ayer que activaron los protocolos sanitarios correspondientes como el cierre de sus locales. La primera por la visita de una persona que dio positivo a la enfermedad y es ajena a la institución; la otra, por la confirmación de un caso positivo entre sus funcionarios en su oficina del World Trade Center (WTC). En los últimos días, varias instituciones públicas o privadas hicieron lo mismo y ante esta situación Salud pide a los trabajadores no acudir a sus puestos con fiebre mayor o igual a 37 grados y contactar al 154 para recibir orientación.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



SITUACIÓN. El virus se encuentra circulando en casi todo el país y principalmente en las grandes urbes.



AUMENTO. Ayer reportaron 94 nuevos infectados; 72 por contacto, 17 sin nexo y 5 del exterior.



FOCOS. Vigilancia tiene detectados algunos focos de contagios en Central y en Alto Paraná.



MEDIDAS. Piden no acudir al trabajo si se presenta fiebre mayor o igual a 37 grados y llamar al 154.