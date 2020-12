"Me llamó el señor Valerio Verón y me dijo 'ajukáma la ne memby, tereho eheka amo río Paraguay, Villetape, upépe retopáta', (ya maté a tu hija, andá buscá en el río Paraguay, en Villeta)", expresó.

"El propio Valerio me llamó y enseguida llamé al teléfono de mi hija, y no me contestó, me volvió a llamar él y me dijo '¿omanóiko la ne memby?, ¿etopámaiko la ne memby retekue?, ¿retopáma piko ipedáso?', (¿murió tu hija? ¿encontraste ya el cuerpo de tu hija? ¿encontraste su pedazo? Yo le corté otra vez, eso escuchó mi nieto de 8 años y se descontroló, 'ya hizo piko mi papá lo que quería hacer', me dijo", relató entre lágrimas a NPY.

Comentó que "venían esperando (una agresión) pero no tan rápido", ya que desde hace un año la pareja estaba arrastrando una "violencia grave y fuerte".

Además relató que el 19 de diciembre pasado su hija denunció a su pareja por violencia familiar en la Policía Nacional y en el Juzgado de Paz. Aseguró que su yerno no sabía que ella le denunció porque de lo contrario ahí mismo acabaría con su vida.

Explicó además que su hija esperaba que sucediera otro incidente para llamar a la Policía Nacional para que lo saquen de la vivienda, además dijo que el hombre era muy violento de forma verbal, pero que nunca le pegó.

"El viernes hizo un desastre, la criatura se asustó, tuve que salir corriendo e ir a separar, una semana antes también, lo que sí que tres semanas de seguido así, jueves y viernes. Era de por sí violento, en estos últimos tiempos él no estaba bebiendo, nos dijo que no iba beber más", expresó.

La madre de la víctima aseguró que ella siempre auxiliaba a su hija cuando "la cosa estaba muy fea" y que así ya estaban viviendo desde hace tiempo.

La pareja que tiene un hijo de 8 años y una hija de 5 años estaba junta desde hace 12 años y la violencia ya existía desde hace un tiempo, porque el hombre era demasiado celoso.

Al ser consultada si en las peleas anteriores el sospechoso ya tenía un arma de fuego, la mujer relató que ellos sabían que tenía una pistola calibre 9 milímetros, la cual portaba todo el tiempo.

Indicó que la víctima tenía en su casa una boca de cobranza y que fue a la ciudad de Villeta para hacer su depósito en un banco.

Víctima pidió ayuda a un cliente

Perla Espínola señaló que Víctor Ramón Ramos Benítez, de 41 años, con quien estaba su hija al momento del ataque a balazos y quien recibió un disparo de refilón en la espalda, es su cliente de muchos años, quien siempre la respetó, sin embargo, su yerno "se imaginaba" que tenía una relación con su pareja.

Contó que Ramos auxilió a su hija cuando ella se percató de que estaba siendo seguida por tres hombres.

"Mi hija venía con su auto, se dio cuenta que la estaban siguiendo, entonces le llamó a él", expresó.

Acompañante del sospechoso se entregó

Por su parte, el comisario Juan González, jefe de la Comisaría 14ª de Villeta, manifestó que el conductor del automóvil Nissan Suny de color azul en el cual se movilizaba el sospechoso se presentó en la Comisaría 7ª Central e informó que en las inmediaciones bajó del rodado al hombre. En principio se pensaba que era un Toyota el vehículo utilizado por el supuesto atacante.

El hombre indicó que sería el conductor de un Uber, pero que esa información aún falta corroborar.

El jefe policial informó que a las 14.00 recibió la denuncia de Víctor Ramón Ramos Benítez, de 41 años, quien le manifestó que estaba con la víctima y recibió varios disparos de arma de fuego su vehículo por parte del marido de la fallecida.

"Ellos se encontraron frente al Banco Visión, supuestamente la víctima entró ahí para hacer depósito, al salir se encontraron enfrente y dieron un paseo hacia la playa y ahí le alcanzó el marido", expresó.

Confirmó que el 19 de diciembre pasado, la víctima ya había realizado una denuncia por violencia familiar en la Comisaría 22ª de Guarambaré y pidió exclusión de hogar.

El principal sospechoso del crimen está siendo buscado por la Policía Nacional.