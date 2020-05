Mazzoleni sospecha estafa de empresas que trajeron insumos médicos de China

El secretario de Estado explicó que esas presunciones se intensificaron luego del informe presentado por la Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (CESC) y lo que parcialmente determinó la Contraloría General de la República.

“Es ineludible y hay una presunción grave, por eso nosotros hicimos la denuncia para que esto se esclarezca y porque también está de por medio el riesgo sanitario”, señaló en comunicación con Monumental 1080 AM.

Lea más: Según Salud, Imedic estafó

Mazzoleni explicó que en el caso de las mascarillas no se puede garantizar la efectividad en cuanto a la protección, debido a que se hallaron tres tipos diferentes que estaban encajonadas en cajas que pudieron ser alteradas en el país.

“Las características eran similares a la N95, pero eran de distintas texturas y tamaños y solo una de las tres formas estaban asociadas a la marca. Habían dos tipos que tenían el perfil, pero que no estaban asociadas a la marca”, aclaró.

Lo que llama la atención de Salud en cuanto a las cajas tiene que ver con que la CESC determinó que las cajas tenían una leyenda que decía que ‘no son para uso sanitario’, por lo que dio lugar a presunciones sobre posibles riesgos.

“Lo que ya no sabemos en qué cajas vinieron y al haberse perdido, ya no puede plantearse que el personal médico use estas mascarillas. Tampoco hay una capacidad de análisis técnico para realizarse a cada una antes de ser utilizadas, eso es lo que genera duda y debe esclarecerse”, apuntó.

Nota relacionada: Mazzoleni oficializa rescisión de contrato con Eurotec e Imedic y ratifica que no renunciará

En el marco de todo el escándalo por las compras, el Ministerio de Salud rescindió este lunes los contratos de compra de insumos y equipos con las empresas Eurotec SA e Imedic SA, luego de denuncias sobre vicios en el proceso de adjudicación y también por el incumplimiento de las empresas en cuanto a la provisión de los productos.

Mascarillas traídas de China no podrán ser comercializadas

Durante la extensa entrevista, el ministro también aclaró que las mascarillas KN95 traídas de China por la firma Eurotec SA no podrán ser comercializadas por carecer del registro sanitario. Ello se aplica tanto al ámbito privado como público.

No obstante, la regla no se somete a los tapabocas simples, que sí cumplen con los requisitos del Ministerio de Salud.

“En el caso de las mascarillas para uso hospitalario necesariamente tienen que tener registro sanitario”, puntualizó, al tiempo de referir que pueden ser retiradas totalmente del mercado.

Participación de Salud en compra irregular

Por otra parte, Mazzoleni fue consultado acerca de una posible participación de funcionarios de Salud Pública en el proceso de compra, a lo que mencionó que no, al menos desde un principio, ya que la institución rechazó los insumos que no cumplieron con las especificaciones técnicas.

“Quiero recordar a la ciudadanía que los insumos fueron rechazados inicialmente y en algunos casos se pudieron arrimar los documentos necesarios. Pero una gran parte de equipos fueron rechazados y esa secuencia es importante. También hay que tener en cuenta la presunción de inocencia”, refirió.

Más detalles: Salud deslinda injerencias en proceso de adjudicación de insumos médicos

En ese sentido, el ministro también recordó que durante el llamado que se realizó para este primer cargamento de insumos, lo que pidió como autoridad fue máxima celeridad, atendiendo la crítica situación sanitaria del país.

“Pero en ningún momento he solicitado nada indebido (…). Es muy importante que se den las investigaciones y el debido proceso, y nosotros vamos a colaborar con ello”, expresó.

Otras compras ante emergencia sanitaria

En relación con otras compras que se tenían previstas para dotar de equipos médicos al sector sanitario del país, el ministro comentó que hay cerca de cuatro llamados públicos que se encuentran en proceso de revisión, a fin de evitar una experiencia similar a lo sucedido con las empresas adjudicadas en un primer momento.

“Nosotros quisiéramos estar más holgados, pero sí existe la urgencia y estamos coordinado cooperación externa y también estamos gestionando las donaciones que nos llegan para lograr una distribución razonable”, expresó.

Lea más: Covid-19: Salud evalúa compra de insumos médicos de organismos internacionales

Mazzoleni también apuntó que de haber irregularidades en los otros procedimientos, se considerará la posibilidad de anularlos y volver a realizarlos nuevamente para evitar cuestionamientos.

Baja circulación comunitaria continúa

En lo que respecta a la situación de la circulación comunitaria, resaltó la baja carga viral y presencia de infectados fuera de los albergues. Además, enfatizó en que la realidad del Covid-19 en el país son los escasos números de sin nexos, lo que se reflejan en las estadísticas de testeos diarios.

“Hoy día casi más de dos tercios de las muestras son de la comunidad. No es una cuestión de que no estamos encontrando o realizando la cantidad de tests necesarios, es el escenario y fiel reflejo de lo actual”, manifestó.

Asimismo, dijo estar preocupado por la relajación de las medidas sanitarias en ciertas zonas del territorio nacional. “Quiero enfatizar en que se tomen las medidas. No hay que descuidarse porque en un abrir y cerrar de ojos esto se puede descomponer”, insistió.