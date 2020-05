El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, expresó durante una conferencia de prensa que firmó este lunes la rescisión de contratos con Eurotec SA e Imedic SA, propiedad de los hermanos Ferreira, en el marco de la pandemia del coronavirus ( Covid-19 ). Además, ratificó que no renunciará al cargo.

Asimismo, dijo que se abrió un sumario al director de Contrataciones y al equipo evaluador que tuvo participación en el proceso de licitación, luego de un informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Entre tanto, recordó que este domingo se presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre la compra de los insumos médicos, para lo cual fueron designados los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Diego Arzamendia.

El ministro negó que haya instruido a ningún funcionario para acelerar o presionar en el proceso de adjudicación a las empresas, como denunció el ex director de Administración, Alcides Velázquez, quien renunció al cargo en plena pandemia.

"Yo no lo hice, no lo haré, ni hoy ni en el futuro. Nunca voy a decir a nadie que haga algo que no corresponda.", afirmó.

La cartera sanitaria encaró el proceso de contratación por excepción en el marco de la “urgencia impostergable” relacionada con la pandemia del coronavirus. Los insumos corresponden a camas y equipos de protección.

La adjudicación total fue por un monto de G. 85.220 millones, de los cuales G. 37.268 millones corresponden al contrato con Eurotec, empresa que está vinculada a la otra adjudicada, Imedic SA.

Mazzoleni sostuvo que en el mes de marzo se tenía una situación complicada a nivel mundial para la compra de insumos, logística e incluso de confiscación y que tres procesos de licitación fueron declarados desiertos.

En ese sentido, aseveró que la compra por vía de excepción fue un proceso transparente, con las etapas cumplidas de manera correcta, donde hubo falencias y observaciones que fueron establecidas en el informe de la Contraloría General de la República y que van a ser objeto de sumarios para deslindar responsabilidad.

Así también, refirió que está a disposición de todos los procesos investigativos y que es importante dejar a los organismos competentes que hagan su trabajo para no perder el foco de la lucha contra la pandemia, a la vez de mencionar que se debe dar vuelta la página para enfrentar los "grandes desafíos".

"Estoy con la firme convicción de poder seguir llevando adelante esto con la colaboración de un ejército de blanco y administrativos del Ministerio de Salud Pública, de otros organismos del Estado y de toda la ciudadanía para seguir enfrentando esto", remarcó.

El ministro Mazzoleni descartó que haya pensado en renunciar y sostuvo que sigue con la misma convicción desde el primer día y que en esta etapa sería una decisión de "extrema cobardía".