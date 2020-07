Marito defiende a Mazzoleni y desdeña críticas a gestión gubernamental

La defensa de Marito a su ministro de Salud se da luego de que el propio jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, le diera la razón a las personas que critican la baja ejecución presupuestaria de Salud y cuestionara la administración de Mazzoleni al frente del Ministerio de Salud. Villamayor se sumó a las críticas de varios parlamentarios, quienes responsabilizan al responsable de la cartera sanitaria si llegara a ocurrir un colapso a causa de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

No obstante, internautas advirtieron que lo publicado en la cuenta oficial de Facebook del presidente de la República es solo una copia de un posteo anterior, e inclusive con los mismos errores ortográficos y gramaticales.

Nota relacionada: Villamayor admite que gestión de Mazzoleni es deficiente en lo administrativo

En una extensa publicación, Abdo enumera lo que considera logros de su gobierno, asegurando que sin ellos no hubiese servido de mucho tener 10.000 camas de Terapia Intensiva, considerando además que no hay más de 200 médicos terapistas en todo el país, y que estos no pueden comprarse con los fondos Covid.

Así, el primer mandatario cita como acciones más relevantes “haber reconocido con humildad la fragilidad de nuestro sistema sanitario”, y haber tomado lo que califica como “polémica, pero indudablemente acertada” decisión de poner al país en cuarentena una semana antes de lo indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y antes que los demás países de la región.

“Me atrevería a afirmar que solo eso pudo haber marcado la diferencia entre que hoy tengamos solo 20 fallecidos en lugar de 1.577 como Bolivia -cuyo sistema sanitario ya está colapsado-, 1.749 como Argentina y ni hablar de Brasil, con cerca de 70.000 fallecidos y casi 2.000.000 de infectados. Sí señores, somos una isla RODEADA POR LA CATASTROFE!” (sic), explica.

Otro punto destacado por Abdo Benítez es haber implementado los albergues y hoteles salud, monitoreando con dos o tres pruebas de PCR a cada uno de los más de 9.000 repatriados que recibió el país, para reintegrarlos solo cuando ambas pruebas hayan dado negativas.

También indica como punto favorable haber cerrado todas las fronteras, haber creado toda una red de diagnóstico a lo largo del país, entrenando gente para la toma de muestra y la realización de la PCR y el haber acondicionado nuevos laboratorios con los altos estándares de bioseguridad que se requieren.

Embed Simplemente gracias" Dad al César lo que es del César" Todos sabemos que hubo muchas falencias por parte del... Publicado por Marito Abdo en Viernes, 10 de julio de 2020

El presidente de la República también se jacta de haber construido nuevos hospitales y haber reacondicionado otros en tiempo récord, así como haber vacunado a tiempo a gran parte de la población contra la influenza, evitando que los casos graves de esta enfermedad se sumen a los de Covid.

Cita además como medidas acertadas haber establecido y difundido nuevos protocolos de bioseguridad y un proceso de admisión diferenciado de pacientes en los hospitales, así como haber implementado un sistema de cribaje telefónico -lo cual implicó entrenar a mucha gente- para que el ciudadano pueda llamar ante la presencia de síntomas, a fin de orientar a la población y evitar movilización innecesaria de personas.

Marito también resalta como punto favorable de su gobierno haber logrado educar a la población usando todos los medios de difusión disponibles. “Hoy todos los paraguayos sabemos cómo cuidarnos, y hasta la despensa más humilde ha instalado en su entrada un lavatorio de manos, con jabón y alcohol”, indica.

Puede leer también: Responsabilizan a Mazzoleni si se llega al colapso sanitario por Covid

Asimismo, destaca el haber diseñado una estrategia inteligente de retorno al ámbito laboral y las actividades comerciales, con orientaciones claras y controles efectivos, e implementado un monitoreo epidemiológico muy eficiente que implicó un seguimiento estricto de los casos positivos y sus contactos, lo cual permitió contener los brotes que se fueron dando en diferentes ámbitos y evitó que la epidemia se expandiera en nuestro país.

“Y no voy a hablar de la provisión de insumos médicos y equipos, porque creo que eso es en lo que más se ha fallado; de cualquier manera, tengo la impresión de que no es tanto como nos quieren hacer creer, ya que no he visto ni escuchado muchas "denuncias formales" al respecto, pero no quiero hablar demasiado de lo que no tengo certeza”, expresa en otra parte de la carta.

Le puede interesar: Salud relanza llamados y asegura que hay insumos para test Covid

Añade que los grandes aciertos que se dieron en los 10 ítems mencionados hicieron que hasta hoy los hospitales no se llenen y que los recursos con los que cuenta el sector de salud sean más que suficientes para afrontar la pandemia.

“Entonces, señores periodistas y señores parlamentarios... no traten de hacernos creer que aquí no se hizo nada, que si hasta ahora nos estamos salvando del desastre es porque somos un país mediterráneo o porque Dios es paraguayo, lo cual obligaría necesariamente a admitir que Dios olvidó a nuestros hermanos brasileños y a los demás países vecinos”, asevera.

Indica que el pico no llegó porque el Gobierno, la prensa, los empresarios y comerciantes, cada paraguayo y paraguaya hicieron su parte.

“Y no lo digo por defender a nadie, sino porque creo que este país merece recuperar la fe en sí mismo. Tenemos derecho a rescatar nuestro orgullo de ser paraguayos”, apunta.

Mario Abdo recuerda que la cuarentena tenía inicialmente dos objetivos: preparar el sistema de salud y aplanar la curva. Agrega que el primero se logró parcialmente, mientras el segundo punto en un 100%. “Pero debemos reconocer que si no lográbamos lo segundo, el logro del primer objetivo no hubiese servido de mucho. Países con los mejores servicios de salud lo han demostrado. Hemos logrado aplanar la curva y hoy las autoridades del MSP tienen tiempo de seguir mejorando el sistema de salud. Espero que sepan aprovecharlo!”, finaliza la misiva.