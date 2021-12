Mario Ferreiro y otras personas afrontarán juicio oral y público

La jueza penal de Garantías, Alicia Pedrozo, resolvió este miércoles elevar a juicio oral la causa contra el ex intendente de Asunción Mario Ferreiro, la ex diputada Rocío Casco, Aureliano Servín, ex funcionario de la Municipalidad; Marcelo Mancuello, Víctor Ocampos, Aureliano Servín y los sobrinos del ex jefe comunal Roberto, Fernando y Mauricio.