Mario Ferreiro recusa a fiscala "por imputar sin pruebas"

Su abogado, Guillermo Ferreiro, explicó a radio Monumental 1080 AM que los argumentos de la medida tienen que ver con que la fiscala no otorga igualdad a las partes procesadas y no protege las pruebas de la investigación.

Además, refirió que la representante del Ministerio Público imputó a Mario Ferreiro sin cumplir los requisitos de la legislación y sin relatar los hechos atribuidos a su defendido.

"Recusamos a la fiscala por todas las atrocidades que se están cometiendo en el proceso, porque en la imputación no relata los hechos atribuidos al imputado y no cumple con todos los requisitos de la ley", expresó el abogado.

En la causa sobre la supuesta recaudación paralela en la Comuna capitalina, el ex intendente fue imputado por coacción, coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias.

Por ello, la fiscala Cano solicitó al Juzgado medidas alternativas a la prisión para el ex titular del Municipio capitalino mientras dure la investigación, que tendrá un plazo de seis meses.

Por la coacción, Ferreiro se expone a dos años de cárcel o multa; en el caso de la coacción grave, la pena es de hasta tres años si se da que el imputado haya abusado considerablemente de una función pública.

Con respecto a la lesión de confianza, la pena es de cinco años de cárcel o multa mientras que en el tráfico de influencias, se expone a cinco años.

La administración de Mario Ferreiro fue salpicada tras la denuncia de una supuesta caja de recaudación paralela que fue realizada por el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares, líder del partido político PMAS.

En el marco de la causa, se dieron a conocer audios que implican a Ferreiro, Soares, a la ex diputada Rocío Casco, al ex funcionario de la Municipalidad, Aureliano Servín y a Alfredo Guachiré, ex director de la SEN, entre otros.

Por su parte, Mario Ferreiro denunció que Soares planeó un “operativo masacre” contra su figura para derrocarlo políticamente.

El ex jefe comunal argumentó su denuncia a través de unos audios donde se escucha aparentemente la voz de Camilo Soares anticipando toda la crisis en la Municipalidad de Asunción.