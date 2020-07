Mario Abdo se aísla de las críticas y resalta obras en su gobierno

El jefe de Estado elogió en todo momento las obras realizadas bajo su administración hasta la fecha y las que están en proyecto. De esa forma intentó desmarcarse de los cuestionamientos hacia su gobierno.

Entre otras cosas, recordó que ni bien asumió el cargo conversó con Brasil sobre la construcción de los dos nuevos puentes que unirán a ambos países, además del Puente de la Amistad, situado en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.

Abdo, incluso, se jactó de las obras de la ruta Bioceánica y refirió que va a posicionar a Paraguay como "aliado logístico" para la región, cuya ubicación está "en el corazón de América".

"Esa historia de que no se pueden hacer las cosas porque hay burocracia, porque hay poco tiempo, porque no hay recursos, yo les digo que es mentira. Cuando hay voluntad, cuando hay compromiso y patriotismo, se puede", reforzó Abdo Benítez.

En ese contexto, el presidente de la República hizo referencia a las críticas sobre su administración.

"Yo no critico a los que me critican. Los felicito. Yo soy demócrata. Todos los días me critican y lo único que hago es callarme y trabajar. Pero en dos años hemos podido hacer obras postergadas en 30 años", lanzó el jefe de Estado.

Dicho esto, siguió enumerando otras construcciones que serán ejecutadas bajo su gobierno y del "récord de ejecución" de Obras Públicas, que no paró durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Siguiendo con su discurso, Mario Abdo trajo a colación el tema de la pandemia y sostuvo que Paraguay tomó la mejor decisión frente a otros países al decretar la cuarentena total apenas con dos casos confirmados de coronavirus en "defensa del principio de valores".

"Porque la vida no se recupera y la economía sí (...). Ayer salió un informe de Cepal y Paraguay es el país que va a tener menos impacto", señaló.

Mientras el primer mandatario está de gira en la Región Oriental, el Ministerio de Salud debe analizar si se avanzará o no a la fase 4 de la cuarentena inteligente para este lunes.