“Todos tenemos que ser conscientes, no me quiero referir a ninguna persona específica, no quiero hacer alusión personal a nadie, menos en mi cargo y con la investidura de presidente. Tenemos que ser conscientes que acá no puede haber nadie que tenga ningún tipo de privilegios en términos del respeto sanitario”, contestó el mandatario.

El jefe comunal de Pedro Juan Caballero había cruzado hacia el Brasil, pese a estar prohibido el paso en la frontera. Además, retornó al país sin el permiso correspondiente y sin cumplir los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno Nacional.

Tras la polémica, Acevedo debió abandonar su domicilio y trasladarse a una unidad militar para cumplir con el aislamiento obligatorio, lo que se dispone para todos los connacionales que llegan del exterior.

Por otro lado, el titular del Ejecutivo volvió a destacar el trabajo de los albergues para evitar la propagación del Covid-19.

La mayoría de los casos que se diagnosticaron hasta el momento en el país son de personas que llegaron del exterior y cumplen con la cuarentena obligatoria dentro de los albergues que fueron habilitados para el efecto.

“Estamos teniendo a más de 3.000 personas que ya fueron a los albergues, de las cuales 1.900 ya salieron y se recuperaron gracias a la contención que se hace. Estamos desarrollando una capacidad que no conocíamos, porque nadie nos enseñó, ni el mundo estaba preparado para el coronavirus”, resaltó el jefe de Estado.

Ceca de 25.000 compatriotas desean volver al país, pero el Gobierno no tiene definido cómo recibir a las personas debido a la falta de albergues, a la logística y la estigmatización.

Por el momento, el Ejecutivo está trabajando ahora en un plan para que 1.900 connacionales puedan volver, según anunció este martes el ministro Euclides Acevedo.

Fronteras continuarán cerradas

Por otra parte, Abdo aclaró que las fronteras del país continuarán cerradas hasta tanto no se tengan garantías de que no habrá propagación masiva del coronavirus.

“El comercio de frontera está muy afectado y va a seguir afectado, eso es algo que nos preocupa, pero nosotros elegimos defender la vida, y Brasil es una gran amenaza en este momento. Queremos abrir lo antes posible, pero no lo vamos a hacer hasta que tengamos una garantía de que no habrá una propagación y que todo el sacrificio no va a caer”, concluyó.