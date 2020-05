Con prepotencia y amenazas, intendente de Pedro Juan Caballero cruza hacia el Brasil

Con una actitud prepotente, el jefe comunal se bajó de su vehículo y advirtió a militares que él es intendente de la ciudad, que uno de sus hermanos es diputado y el otro es gobernador.

Finalmente, Acevedo hace una llamada y luego le pasa su celular a uno de los uniformados y, tras una aparente conversación con el vocero de la FTC, el mayor Luis Aesteguía, lo dejan pasar hacia el Brasil.

“Demasiado argelados son acá, no quieren dejarme pasar con mi señora. No quiere hablar contigo (Apesteguía). Pero no hay problema. Ustedes quieren guerra, entonces van a tener guerra. Pende tavypáma peẽ (Están todos locos los de la FTC)”, amenazó el intendente a Apesteguía.

Intentamos tener la versión del mayor Luis Apesteguía, pero no pudimos conversar él. Ante la consulta vía mensaje de texto, el vocero de la FTC se limitó a decir que él no tiene atribuciones para permitir el paso hacia el Brasil.

Por su parte, el intendente de PJC no respondió las llamadas realizadas desde Última Hora al celular con terminación 295.

El intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, tiene una vivienda en la ciudad de Ponta Porã, Brasil, hasta donde se habría dirigido.

El Ministerio Púbico designó a la fiscala Camila Rojas para que indague sobre la salida del país del intendente de Pedro Juan Caballero.

El político de Amambay, supuestamente, cruza de forma regular la frontera, a pesar de que por disposición del Ejecutivo las mismas están cerradas, como medida para evitar la propagación del Covid-19.

El pasado mes, el diputado liberal Robert Acevedo, hermano del intendente de PJC, utilizó el espacio radial de su emisora Amambay 570 para tratar de "puta" y "prostituta" a la fiscala Katia Uemura. Posteriormente, pidió disculpas.